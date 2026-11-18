看準居家空間小宅化趨勢與消費者對精緻衣物護理的需求，台灣LG電子旗下Styler蒸氣電子衣櫥第二代獲選為第63屆金馬獎得獎者專屬禮品，LG 18日順勢推出金馬限定購機優惠，並宣布將於12月在台上市全新「輕旗艦系列」三件組新機，建議售價39,900元起。

隨著台灣住宅坪數趨小，消費者在選購大型家電時更加重視空間配置。LG表示，既有Styler產品線以五件組大容量為主，為回應單身族群、小家庭及空間有限的居住需求，將於12月正式推出全新Styler蒸氣電子衣櫥輕旗艦系列。

該系列將機身容量調整為三件組配置，同步推出R523WK亞麻白與R523MK奢華鏡面兩款機型，建議售價分別為39,900元及42,900元，在保留核心蒸氣護理功能的同時，進一步降低入手門檻與空間限制，擴大產品在居家生活情境的滲透率。

台灣LG電子董事長金建一指出，金馬獎匯聚許多優秀電影工作者，每次精彩登場背後都少不了對細節的講究，這與LG透過科技改善日常生活的理念相呼應。今年LG攜手金馬63，為得獎者打造專屬的「金馬限定典藏組」，內容包含Styler蒸氣電子衣櫥第二代1台、限定典藏旅行箱1個、限定衣架1只與香氛紙2盒。

針對年末購物旺季，LG同步祭出金馬限定促銷活動，即日起至11月30日止，消費者於LG官方線上商城購買指定機型並輸入專屬折扣碼「金馬63」，即可享有現折3,000元優惠；活動期間使用該折扣碼完成購買，還能參與抽獎，有機會獲得限量5組的「金馬限定典藏組」。

在產品技術面，LG近期也透過品牌代言人許光漢演繹日常衣物照護情境，強化消費市場溝通。針對西裝、禮服、大衣等不便頻繁水洗的材質，Styler第二代主打除臭、除皺、除菌、除濕與除塵「一機五除」功能，透過雙重蒸氣技術與智慧擺動衣架達到99%除菌除臭效果，並搭載AI智慧偵測自動推薦護理行程。

機身內建的高壓蒸氣掛燙機與折疊式褲線管理器，則能協助處理領口、袖口與西裝褲線等細節，搭配熱泵除濕式乾衣與免開門室內除濕系統，兼顧衣物防護與室內乾爽。

長期參與三金典禮的造型師Edie Lai與Charlie Tsai也分享，藝人紅毯造型在正式登場前，往往需耗費大量時間進行整燙、除皺與服裝細節確認，若遇到不能水洗的特殊面料更是一大考驗。透過電子衣櫥進行基礎除味與整平，能大幅縮短前置作業時間，讓造型團隊將更多心力專注於整體視覺搭配。

造型師Charlie Tsai將「衣物狀態管理」視為造型工作的第一步。圖／業者提供

即日起至11月30日，使用折扣碼購買LG Styler蒸氣電子衣櫥第二代，有機會抽中限量金馬限定典藏組。圖／業者提供

LG Styler攜手金馬63，以衣物護理科技呼應電影工作者對服裝細節的講究。圖／業者提供