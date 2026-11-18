台灣虎航攜手國立故宮博物院跨界合作推出「國寶出遊去」聯名彩繪機，將翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等10件國寶級文物與畫作幻化為機身設計。台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信及故宮副院長黃永泰今天前往台灣飛機維修公司機棚，視察已完成彩繪的聯名客機，並宣布正式投入營運，首航航班IT-240將於明天清晨6時45分由桃園飛往日本福岡。

黃世惠表示，故宮與日本福岡淵源深厚。2014年10月，故宮曾赴日本九州國立博物館舉辦「神品至寶」特展，這是故宮典藏精品首次赴日本展出，也是首度向亞洲國家借展，其中人氣國寶「肉形石」更在九州會場進行期間限定展出。這次把10個國寶彩繪在機上飛向全世界，台虎自許是台灣最大的1張「空中名片」，把台灣的美好分享給世界各地友人。

國立故宮博物院副院長黃永泰說，博物院典藏文物多且豐富，秉持不斷創新讓國寶走出展示櫃進入一般人日常，希望這次能搭上翅膀飛向國際，這些國寶都是讓台灣及國外的消費者最喜歡的，其中「玉辟邪」形狀就像飛虎，繪製在機身二側前方，裝上翅膀後可以飛得更安全、更快更好也更舒服。

台灣虎航指出，本次聯名彩繪機機身以《富春山居圖》山稜線為設計基底，集結故宮人氣三寶「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」，以及「雕橄欖核舟」、「玉龍」、「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」與古代神獸「玉辟邪」等10大珍貴典藏。

除彩繪機外，雙方也推出聯名周邊商品，包括1比150彩繪模型飛機、飛虎將眼罩、化妝包、手機袋及撲克牌等旅行配件，旅客可透過台灣虎航虎禮選網站選購。另外，即日起至2027年12月31日，持台灣虎航登機證前往故宮南、北院，臨櫃購票可享門票9折優惠，附設博物館商店部分指定商品也享9折。

台灣虎航表示，這架載著濃厚文化意象的彩繪機宛如一座空中博物院，沿著當年的文化足跡再次翱翔天際、飛抵福岡，期許透過台灣虎航航班將台灣獨有的文化魅力再次驚艷國際，為旅客提供獨一無二的文化搭乘體驗。慶祝首航，台灣虎航為明天搭乘IT-240航班的旅客準備了首航禮，每位旅客都能獲得首航限定聯名購物袋。

台灣虎航與故宮推出聯名彩繪機，機身以《富春山居圖》山稜線為設計基底，右側機身繪有玉辟邪、毛公鼎、玉龍、玉貓，以及雕橄欖核舟。記者黃仲明／攝影

台灣虎航與故宮合作推出「國寶出遊去」聯名彩繪機，將翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等10件國寶級文物與畫作幻化為機身設計。記者黃仲明／攝影

機身左右兩側都以《富春山居圖》山稜線為設計基底，並搭配設計師加上翅膀的「玉辟邪」。記者黃仲明／攝影