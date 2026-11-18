年末聚餐不一定要上餐廳，在家也能輕鬆端出法式料理！桂冠旗下料理教室「窩廚房」看準年末居家歡聚商機，攜手擁有超過20年餐飲經驗的名廚劉偉忠，推出法式香草蒜奶鮭魚、普羅旺斯香草燉雞及勃根地紅酒燉牛肉3款冷凍料理包，透過過熱蒸氣技術保留食材肉汁，搭配主廚特調法式醬汁，簡單加熱、擺盤，約20分鐘就能上桌，售價250元起。

桂冠表示，此次新品由劉偉忠監製，他曾任職杜拜帆船酒店，並擔任英國倫敦Kanpai Classic料理長，將多年跨國餐飲經驗融入產品開發，讓原本需要繁複備料與長時間烹調的法式料理，變成在家也能輕鬆享用的餐桌選擇。

此次系列主打過熱蒸氣製程，透過高溫水蒸氣快速加熱，保留肉品原有水分與口感。消費者只需提前一天解凍，再經簡單加熱及擺盤，就能在約20分鐘內完成一道主菜，單人份包裝也方便依照用餐人數與喜好自由搭配。

3款新品各有特色，其中「法式香草蒜奶鮭魚」每盒250元，選用法國蒙太古奶油，搭配新鮮蒜泥調製蒜香奶油醬，再以蒔蘿、百里香等香草平衡奶油濃郁風味，襯托鮭魚鮮美。

「普羅旺斯香草燉雞」每盒250元，以法式奶油燉雞為靈感，將特製起司融入白酒奶油醬，結合奶香、起司鹹香與白酒果香，搭配金黃雞腿排及普羅旺斯香料，呈現層次豐富的法式風味。

喜歡濃郁燉煮料理，則可選擇「勃根地紅酒燉牛肉」，每盒450元，以洋蔥、西洋芹炒出甜香，加入法國進口勃根地紅酒及香辛料慢燉，搭配富含膠質的牛肋條與牛胸腹，呈現經典法式紅酒燉牛肉風味。

桂冠窩廚房全新法式料理系列即日起於全台大全聯及桂冠線上商城等通路陸續販售，其中紅酒燉牛肉目前以桂冠線上商城等通路為主。線上商城另推出限時優惠，11月30日前購買經典法式料理新品滿799元，贈送膳魔師料理剪；前15筆購買經典法式料理旗艦三件組的訂單，再加贈日日便當盒旗艦版，數量有限，送完為止。

勃根地紅酒燉牛肉。圖/桂冠窩廚房提供