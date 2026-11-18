共享行動電源也能成為時尚配件！全球共享行動電源服務品牌CHARGESPOT宣布，攜手科技配件品牌CASETiFY推出首度聯名設計行動電源，將CASETiFY經典普普藝術風格與花卉圖騰融入共享行動電源，讓消費者外出租借充電設備時，也能感受不同的設計巧思。聯名系列預計自2026年12月10日起，於全球9大市場陸續推出，台灣也名列其中。

此次合作由CHARGESPOT營運商INFORICH與CASETiFY共同推出，結合CHARGESPOT遍布各地的共享充電服務據點，以及CASETiFY擅長的潮流設計，希望打破行動電源只是單純充電工具的印象，讓日常生活中經常使用的共享設備，也能成為展現個人風格的配件。

本次聯名共推出3款限定設計，以CASETiFY具有代表性的普普藝術風格及花卉圖騰為主要視覺元素，將品牌經典設計融入CHARGESPOT行動電源。對消費者而言，未來在外遇到手機電量不足，需要透過CHARGESPOT租借行動電源時，除了原有的便利充電服務，也有機會使用到具有潮流設計感的聯名款，讓原本平凡的充電體驗多一點新鮮感。

聯名系列預計於2026年12月10日起，在日本、香港、台灣、泰國、新加坡、澳洲、義大利、英國及美國等9大市場推出，鎖定重視時尚、文化及個人風格的年輕消費族群。

CHARGESPOT主打隨借隨還的共享行動電源服務，使用者只要透過手機掃描租借站上的QR Code，即可租借行動電源，並在旅途中尋找其他合作據點歸還。服務據點涵蓋商場、餐飲店、交通樞紐及各類生活消費場所，適合逛街、聚餐或旅行時臨時補充手機電力。服務不僅提供甲借乙還，在有提供服務的國家都能跨國租還。

CHARGESPOT本次聯名推出3款限定設計，融合CASETiFY經典普普藝術風格與代表性花卉圖騰，將設計美學融入日常共享充電體驗。圖／CHARGESPOT提供