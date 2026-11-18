曾以演出周杰倫自導電影《不能說的秘密》走紅的女星曾愷玹，婚後淡出演藝圈，近年投入藝術選品及咖啡事業。不過，她經營的藝術選品咖啡空間「10680」傳出告別消息，官方粉絲專頁發布公告，宣布這個陪伴大家走過6年的空間，即將在今年12月結束營業，並以「畢業」形容這段旅程，消息也讓不少喜愛店內展覽與咖啡的顧客感到不捨。

「一開始是一個夢想，10680就這樣在2021年誕生。」10680在公告中回顧創業歷程，表示這6年來經歷了各式各樣的事情，也感謝每一位參與的藝術家、來自世界各地的廠商，以及每一位曾經到訪的朋友。從藝術展覽、特色選品到咖啡，都是這個空間一路累積的珍貴回憶。

公告中也特別提到，不知道大家最喜歡哪一場展覽、是否買到心儀的藝術商品，或曾經參加過店內舉辦的課程，即使只是一杯咖啡，也包含著店家對咖啡豆的堅持。對於習慣在午後走進店裡買咖啡的熟客，店家更感性寫下：「我們都記得你！」

10680也向大家預告，將在今年12月正式告別，並強調最後營業日為12月31日，接下來這段時間仍歡迎大家前來喝杯咖啡、看看展覽，繼續留下屬於這個空間的回憶。公告最後以「除了歡笑還剩下歡笑，量子不滅，10680的精神會一直在」向一路支持的顧客道謝。

曾愷玹因演出周杰倫電影《不能說的秘密》受到矚目，2013年與藝術經紀顧問陳冠宇結婚，婚後育有女兒，逐漸將生活重心轉向家庭。2021年她與先生投入創業，在台北大安區打造10680藝術選品咖啡空間。

根據過去媒體專訪，10680所在店面原本是曾愷玹家中的老店面，早年曾是父親經營的獸醫診所，後來由母親接手開餐廳，對她而言有著深厚的家庭情感。疫情期間店面重新空出，她決定接手，將自己對藝術、設計與生活風格的喜好融入其中，開創人生另一個事業篇章。

曾愷玹過去也曾分享，10680是她實現夢想、與大家分享美好事物的地方。2025年接受媒體專訪時，她仍談到希望這個空間持續帶來新鮮有趣的事物，讓人即使不看展、不購物，也能單純坐下來喝杯咖啡。如今隨著年底熄燈，這段經營6年的藝術生活空間也將畫下句點。