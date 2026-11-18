台灣虎航今天表示，虎航9月底攜手國立故宮博物院，將10件國寶級文物與畫作化為機身設計，打造集結歷史與現代創意的「國寶出遊去」聯名彩繪機，11月19日首航日本福岡。

台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信及國立故宮博物院副院長黃永泰今天到機棚視察完工的彩繪機，機身視覺以「富春山居圖」的山稜線為底蘊，集結故宮人氣三寶「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」，還有雕橄欖核舟、玉龍、玉貓、青花穿蓮龍紋天球瓶、鬥彩雞缸杯與古代神獸玉辟邪等10大典藏，讓舉世聞名的國寶在萬呎高空驚艷合體。

黃世惠接受媒體聯訪表示，2014年10月福岡縣的日本九州國立博物館曾舉辦「神品至寶」特展，是故宮典藏精品文物首度赴日展出，其中高人氣國寶級藏品「肉形石」更是期間限定展出，這次把10個國寶彩繪在機上飛向全世界，台虎自許是台灣最大的一張「空中名片」，把台灣的美好分享給世界各地友人。

黃永泰說，博物院典藏文物多且豐富，秉持不斷創新讓國寶走出展示櫃進入一般人日常，希望這次能搭上翅膀飛向國際，這些國寶都是讓台灣及國外的消費者最喜歡的，其中「玉辟邪」形狀就像飛虎，繪製在機身兩側前方，裝上翅膀後可以飛得更安全、更快、更好，也更舒服。

台灣虎航表示，台虎也與故宮攜手推出周邊商品，包含模型飛機、飛虎將眼罩，以及化妝包、手機袋與撲克牌等旅行配件，更推出專屬登機證優惠活動，即日起至明年12月31日止，只要持台灣虎航登機證至故宮博物院，就享有臨櫃購票9折，以及部分商品9折優惠，首航旅客還可獲得限定首航聯名購物袋。