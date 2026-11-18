訓練家們上課囉！《Pokémon GO》宣布與《Duolingo》跨界合作，推出期間限定聯名活動，將寶可夢探索與語言學習結合，讓玩家透過每天完成課程，就能解鎖專屬裝扮、限時調查及特殊寶可夢獎勵，邊玩遊戲邊累積語言實力。

活動期間，玩家只要更新至《Duolingo》最新版本，參與限時特別任務「多兒的寶可夢派對」，完成任意1堂課程單元，就能解鎖第一個獎勵。接下來只要每天至少完成1堂課程，就能持續領取新獎勵，包括《Duolingo》推出的4套全新寶可夢主題裝扮，以及《Pokémon GO》限時調查的參加券。

這次聯名最有趣的亮點，就是讓玩家把學到的語言直接帶進遊戲！只要連續7天、每天至少完成1堂《Duolingo》課程，就能取得限時調查優惠代碼，前往Pokémon GO Web Store兌換活動調查。進入任務後，玩家可以自行選擇想學習的語言，跟著維羅博士完成以該語言呈現的調查課題，過程中還能透過博士提供的提示，練習閱讀與理解外語。

完成調查任務後，除了能獲得XP與星星沙子，還有機會遇見擁有活動限定特殊背景的皮卡丘、喵喵、聒噪鳥及路卡利歐，運氣好的話，甚至能遇見異色寶可夢。

此外，《Pokémon GO》也將推出全新「語言標籤」功能。透過本次活動調查遇見的特定寶可夢，資訊頁面將新增語言標籤，玩家只要點擊，就能查看寶可夢在其他語言中的名稱。無論是英文的「Pikachu」、日文的「ピカチュウ」，還是中文的「皮卡丘」，都能一次認識，讓抓寶也成為有趣的語言課。

想參加活動的玩家要留意時間，最晚須於台灣時間12月21日23:59前加入《Duolingo》特別任務，並在12月29日23:59前，於不同天累計完成至少7堂課程，才能領取限時調查。取得調查後，則須於12月31日23:59前完成任務並領取獎勵，趁此機會學會新單字還能把限定寶可夢帶回家。

全新功能「語言標籤」登場，點擊查看寶可夢在其他語言的名字怎麼說。圖／Scopely Explore提供