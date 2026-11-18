因應農曆春節的旅運需求，台灣虎航宣布，明年2月1日至15日啟動高雄-東京羽田春節包機航線，每日營運1班，預計將可大幅縮短南台灣旅客的交通時間；另外，虎航今年也首次參與「2026 TTF大台南國際旅展」，同步推出線上旅展促銷活動，全航線單程機票未稅999元起，促銷將於本周五上午10時正式開跑。

目前台灣虎航自高雄出發的日本航點已涵蓋札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩、石垣島、小松，若再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島、高雄-峴港，以及台南-熊本、台南-沖繩航線，高雄及台南出發航線總數已達16條。若再加計高雄-東京羽田包機航線，整體航線總數將達17條，預計可提供南台灣旅客最多元且便捷的飛航選擇。

台灣虎航說，為提供南台灣旅客更多元的選擇，本次的高雄-東京羽田包機航線，僅限定在虎加酒tigertel（ https://www.tigertel.tw/ ）平台銷售，提供「東京景點暢遊套票」、「平和島天然溫泉套票」、「富士山曙光一日遊套票」，以及「lyf銀座東京機加酒套票」等，含稅價最低1萬3499元起，滿足自由行旅客多元需求。

此外，台灣虎航今年也將首次參與「2026 TTF大臺南國際旅展」，同步推出線上旅展促銷活動，全航線單程機票未稅999元起，促銷將於本周五上午10時正式開跑，銷售期間至本月23日晚上11時59分止，適用旅遊期間為本月20日至2027年10月30日。

為回饋旅客支持，台灣虎航更祭出旅展限定加碼好禮。凡於大台南國際旅展促銷期間至台灣虎航官網購買指定台南、高雄航線，並於旅展現場至台灣虎航攤位出示電子行程單記錄者，即可獲得「台灣虎航2027年桌曆」，數量有限，送完為止。

旅展期間，台灣虎航攤位現場也準備多項互動活動與豐富獎項。參與「招福虎運籤」活動，即有機會抽中不限航點來回機票、最高3000元回饋金，以及JR九州全九州三日周遊券等多項限量好禮；完成現場集章遊戲者，還可兌換台灣虎航特製束口袋，數量有限，送完為止。

深受虎迷喜愛的「虎將見面會」也將於旅展期間登場，讓民眾近距離與虎將互動留念。同時，tigerselect虎禮選（ tigerselect.tigerairtw.com ）也推出旅展限定專屬折扣，凡於旅展期間選購台灣虎航Logo系列商品即可享83折優惠，話題十足的國立故宮博物院聯名商品則享95折優惠。