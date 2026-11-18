明年四月，有行旅邀請駐節愛爾蘭近七年的楊子葆大使全程偕行，從三一學院的手抄本到喬伊斯的都柏林，從大西洋上的阿蘭群島到五千八百年的石墓，從阿蘭群島的愛爾蘭語到Adare Manor莊園的餐桌與酒杯。他將以外交官的歷史視野、作家的細膩感受與長期生活者的理解，陪著讀懂風景背後更深的愛爾蘭。

2026-11-18 00:04