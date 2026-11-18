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陶板屋×酷洛米「聯名聖代杯、氣泡飲」送透卡！帆布袋、飲料袋帶回家
11月24日至2027年1月24日，王品旗下「陶板屋」攜手Kuromi，共同打造期間限定的「Kuromi淘氣樂園」，以「淘氣有理、搗蛋無罪」為主題，推出「Kuromi小惡魔布朗尼聖代杯」及「淘氣Kuromi藍莓乳酸氣泡飲」，另外還有透卡、帆布袋、飲料提袋等週邊，等著粉絲來蒐集。全台34家門市也將換上紫黑色系淘氣主題裝飾，更針對北中南打造3間旗艦店，邀請粉絲走進Kuromi的淘氣樂園。
「Kuromi小惡魔布朗尼聖代杯」採用藍莓風味冰淇淋與巧克力布朗尼蛋糕層層堆疊，搭配乳酪奶油餡、新鮮藍莓與Oreo餅乾碎片，交織出豐富層次，加購價59元；「淘氣Kuromi藍莓乳酸氣泡飲」，以藍莓乳酸風味氣泡飲搭配香草冰淇淋，帶來無比沁涼，加購價29元。2款限定品項皆附贈「專屬活動透卡」，讓粉絲收藏Kuromi的限定身影。
活動期間內用消費不限金額，即可優惠加購「Kuromi手提帆布袋」，共有「粉色樂園款」、「紫色淘氣款」兩款選擇，加購價179元；另外還有「Kuromi飲料提袋」，加購價79元。此外，11月24日至明年1月24日，將推出「限定生日蛋糕」，也針對專為12歲以下孩童設計的「淘氣小屋餐」提供主題驚喜贈品，讓大小粉絲都能在用餐時感受到不同的樂趣。
除了Kuromi主題，陶板屋11月24日起同步推出秋冬新菜，包括前菜「明太子・跌倒鮮蝦馬鈴薯」，還有「黑咖哩豚肉麵包佐酸奶醬」、主餐「酥烤魚排×蔥鹽骰子牛」、「大盛蝦拼・法蘭克牛排佐甜椒醬」與「半熟炸蛋菲力佐黛安娜蘑菇醬」等多款選擇。
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