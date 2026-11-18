台灣虎航今天宣布，因應農曆春節旅運需求，將於明年2月1日至15日將推出高雄直飛東京羽田春節包機，每天1班，讓南部旅客免去北上搭機的交通時間。此外，台灣虎航首度參加2026大台南國際旅展，推出全航線單程未稅999元起促銷，將於20日上午10時開賣。

台灣虎航表示，此次推出的高雄直飛東京羽田春節包機機票僅透過「虎加酒tigertel」平台銷售，並與易飛網合作推出4款機加酒及旅遊套票，包括東京景點暢遊、平和島天然溫泉、富士山曙光一日遊，以及lyf銀座東京機加酒套票，含稅價1萬3499元起。

台灣虎航持續拓展南台灣航網，目前高雄、台南出發航線共16條，涵蓋日本、韓國及越南等地；若加計此次高雄－東京羽田春節包機，航線數將增至17條。其中，高雄出發日本航點包括札幌、仙台、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、熊本、沖繩、石垣島及小松，提供南部旅客更多赴日選擇。

除了春節包機，台灣虎航今年也首度參加2026 TTF大台南國際旅展，推出線上旅展優惠，全航線單程未稅999元起，11月20日上午10時開賣，至23日晚上11時59分截止，適用搭乘期間為今年11月20日至明年10月30日。

台灣虎航另推出旅展限定回饋，旅客於促銷期間透過官網購買指定台南、高雄航線，並至旅展攤位出示電子行程單，即可獲得2027年桌曆，數量有限，送完為止。現場也規劃抽獎及互動活動，有機會抽中不限航點來回機票、最高3000元回饋金及JR九州全九州三日周遊券等好禮。

此外，台灣虎航旗下虎禮選也推出旅展優惠，Logo系列商品83折，故宮聯名商品95折，並安排「虎將見面會」，邀請民眾到場參與。