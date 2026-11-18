德國高級製表品牌A. Lange & Söhne朗格預告將在11月底於台北帶來「德芯造藝」展覽，同時品牌也將在台北101松智路口同步展出巨型聖誕裝置，為信義區增添節慶氣氛。

回顧品牌歷史，費爾迪南多·阿道夫·朗格於1845年創立表廠，為薩克森製表產業奠定基礎，二戰後即便曾遭東德政權收歸國有，1990年則由曾孫瓦爾特·朗格開啟復興之路。如今朗格年產僅數千枚腕表，表殼多以金質或鉑金950打造，並全面搭載手工組裝的自製機芯，重返至今已研發出72款自製機芯。

旗下代表作包含大日曆（Big Date）顯示的Lange 1、跳字裝置的「貓頭鷹」Zeitwerk，以及複雜功能的Triple Split與Grand Complication皆是朗格的高辨識度設計，品牌同時再於2019年首發表運動風格的Odysseus、貼近市場的運動表主流。

「德芯造藝」的展場設計將緊扣朗格的製表語言，打造由經典大日曆窗延伸的沉浸式隧道，並重現1994年品牌重返高級製表舞台的歷史場景。現場陳列多款高級腕表與機芯，朗格還將邀請德國工藝大師親臨示範，讓參觀者近距離觀看倒角、拋光及零件裝飾等手工工序。展覽入口將設置於台北101辦公大樓松智路1樓，入場將採預約制，可透過官方網站或QR Code、免費入場。亦可登入官方預約連結：https://register.alange-soehne.com/zh-TW/the-soul-of-precision。

朗格「德芯造藝」展覽將在11月27日開展、展出至12月1日，免費入場但為預約制。圖／朗格表提供

朗格在研發新的複雜功能時多納入實用思維，展現德國的務實思考脈絡。圖／朗格表提供