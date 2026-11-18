愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha與經典鞋履品牌Crocs迎來合作最終章，推出Drop 6系列聯名鞋款。雙方延續不設限的浪漫美學，以浪漫機能共存為概念，全系列共推出三款鞋型，透過芭蕾舞鞋意象、立體蝴蝶結與緞帶壓紋等細節，延續突破框架的創作精神，也為六年合作劃下句點。

系列焦點Ballerina Platform芭蕾厚底鞋提供Latte奶茶色與Black黑色，鞋款以足尖鞋為靈感，結合模內成型足尖細節、蝴蝶結元素及經典水鑽與珍珠裝飾，展現柔美與力量並存的個性；另一款Classic Lined Clog經典洞洞鞋推出Khaki卡其色與Black黑色，搭配柔軟真羊毛內裡與鞋床，為休閒鞋款注入奢華觸感。

第三款Quick Trail Racer越野運動鞋推出Coffee咖啡色與Black黑色，將機能鞋履帶入高級時裝創意框架。鞋款在俐落運動輪廓中融入戲劇化浪漫細節與緞帶裝飾，讓機能與浪漫並存。全系列結合裝飾藝術與材質對比，展現裝飾性與實用性兼具的設計語彙，重新定義當代鞋履的優雅樣貌。Simone Rocha x Crocs Drop 6系列，已自即日起於Simone Rocha台北大安旗艦店獨家發售。

Simone Rocha x Crocs Drop 6芭蕾水鑽厚底鞋奶茶色款，10,500元。圖／喜事國際提供

Simone Rocha x Crocs Drop 6芭蕾水鑽厚底鞋黑色款，10,500元。圖／喜事國際提供

Simone Rocha大安旗艦店是亞洲唯一的品牌旗艦店，帶來愛爾蘭設計師的配件、服裝、包款等全系列商品。圖／喜事集團提供

Simone Rocha x Crocs Drop 6浪漫緞帶機能鞋黑色款，9,000元。圖／喜事國際提供