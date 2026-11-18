寒意漸濃之際，京都百年抹茶「辻利茶舗」以近年熱門的「開心果」為主角，推出3款冬日限定新品，為冬日時光帶來療癒暖意。同時辻利茶舗也同步展開「TSUJIRI FAMILY 2027年度VIP招募活動」，不僅有機會獲得隨行保溫杯，還可享年度餐點9折、點數加倍等會員福利。

全新推出的「開心果雲朵抹茶拿鐵」，以香醇開心果牛奶為基底，融合抹茶拿鐵，並於頂層輕覆開心果奶蓋。入口先感受到濃郁堅果香，並迎來抹茶甘醇茶韻與微苦尾韻，每杯170元。另一款「開心果雲朵焙茶拿鐵」則以焙火茶香為主角，將焙茶拿鐵與香濃開心果牛奶結合，濃郁不失清爽，每杯170元。

充滿節慶氛圍的「開心果黑巧茶韻百匯」，以開心果、黑巧克力與抹茶交織出豐富的味覺層次。頂層以開心果奶蓋搭配裹滿開心果脆粒的白玉，逐層也能享受餅乾碎、巧克力奶油、抹茶蕨餅等不同元素，每杯220元。

辻利茶舗也推出「TSUJIRI FAMILY 2027年度VIP招募活動」，即日起至2027年1月17日期間至實體門市消費，累積消費金額達1,200元（含）以上，即可升等為2027年度VIP會員。會員可享有年度餐點9折優惠，每月10、20、30號品牌日凡來店消費即可享點數加倍贈，以及不定期發送VIP專屬寵愛券等多項會員禮遇。另外還有機會抽中「TSUJIRI FAMILY隨行保溫瓶」，價值890元。

活動期間升級VIP會員，有機會抽中「TSUJIRI FAMILY隨行保溫瓶」。圖／辻利茶舗提供

「開心果雲朵抹茶拿鐵」與「開心果雲朵焙茶拿鐵」，每杯170元。圖／辻利茶舗提供