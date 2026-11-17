第4代Apple TV 4K正式上市！新機搭載A19晶片，不僅在硬體效能與家庭劇院功能上大幅躍進，更加入Siri Remote「精確尋找」與主機免持語音操控，讓Apple TV不再只是追劇工具，也為現代客廳帶來更便利的智慧生活體驗。

外觀方面，第4代Apple TV 4K主機與隨附的Siri Remote遙控器，整體延續前代的極簡鋁金屬設計，乍看沒有明顯差異，不過仔細觀察，主機前方的狀態指示燈移至正中央，燈光也變得更低調柔和；新版Siri Remote頂端的紅外線發射器區域也擴大，提升訊號覆蓋範圍與操作便利性。

而日常使用最有感的硬體升級，絕對是Siri Remote新增支援「精確尋找」功能。過去大家一定發生過找不到遙控器跑去哪的困擾，每次都得翻開沙發縫隙、翻箱倒櫃找尋。現在只要透過iPhone的尋找app，就能依照畫面上的方向指引，或透過遙控器內建揚聲器發出的提示音，快速定位位置，不再為了小小的遙控器苦惱。

在核心效能方面，新款Apple TV 4K換上A19晶片，最直接的感受就是系統介面滑動、開啟串流app時都更加流暢，操作反應也更為迅速。不過，本次升級不只著重運算效能，家庭劇院的影音體驗同樣是重點。

新機支援搭配HomePod mini 2或HomePod（第2代）組成四揚聲器環繞音響系統，無須複雜佈線，就能透過無線串聯打造家庭劇院。用來觀看電影或追劇時，聲音的空間包圍感與立體度都更棒；若搭配2顆HomePod（第2代），更能感受到低音帶來的震撼力與臨場感。更新至最新版軟體後，HomePod頂端還會呈現動態感十足的「聲波光暈」視覺效果，讓影音娛樂更多了沉浸氛圍。

另一項讓Apple TV 4K更方便的升級，是主機內部新增3個遠距麥克風，即使沒有拿著遙控器，也能直接坐在沙發上呼喚Siri，搜尋片單、控制播放或操作智慧家庭配件，語音辨識反應相當靈敏。

不過，實測時也發現一個有趣狀況，如果是在坪數不大的空間中走動，且屋內同時擺放iPhone、iPad或HomePod等多款Apple裝置，開口呼喚Siri時，有時反而會讓距離較近的手機或平板搶先被喚醒並回應，完全是果粉家庭中帶點「凡爾賽」的困擾。

而從日常使用情境來看，Apple TV 4K早已不只是單純的電視盒，而是可以與全家人共享的客廳娛樂中心。週末夜晚，可以搭配HomePod家庭劇院系統觀看電影，享受媲美小型電影院的聲光效果；平日下班後，開啟Apple Fitness+，跟著大螢幕上的課程運動，讓客廳瞬間變身私人健身房；親友聚會時，則能善用Apple Music的「開唱」功能，透過即時人聲調整，將客廳變成熱鬧的家庭KTV。

整體而言，第4代Apple TV 4K展現了蘋果在智慧家庭與影音娛樂整合上的進一步布局。對於目前只有追劇需求、家中也沒有其他Apple設備的消費者來說，可以不必急著升級，沿用舊款Apple TV，或直接使用智慧電視內建系統，基本上已能滿足日常需求。

但如果家中已經擁有HomePod（第2代）或最新的HomePod mini 2，正打算添購新裝置來升級居家影音體驗，那麼第4代Apple TV 4K就值得列入考慮。除了A19晶片帶來的效能提升、遙控器精確尋找與免持語音操控等實用功能，也能進一步串聯蘋果生態系，未來若有更多Siri AI相關功能透過系統更新推出，也將為客廳娛樂帶來更多可能性。

Apple TV 4K作為智慧家庭中樞，可從控制台查看並控制各種智慧家庭配件。記者黃筱晴／攝影

免拿起遙控器，現在喊Siri就可控制功能、幫你篩選片單。記者黃筱晴／攝影

指示燈移到中間，亮度也變得更低調柔和。記者黃筱晴／攝影

更新至最新版軟體後可開啟HomePod「聲波光暈」視覺效果，讓影音娛樂更多了沉浸氛圍。記者黃筱晴／攝影

Apple TV 4K搭配HomePod mini 2或HomePod（第2代），可組成四揚聲器環繞音響系統。記者黃筱晴／攝影

開啟Apple Fitness+即可跟著大螢幕上的課程運動，讓客廳瞬間變身私人健身房記者黃筱晴／攝影

新款Apple TV 4K換上A19晶片，介面滑動、開啟串流app時都更加流暢。記者黃筱晴／攝影

從控制台可以快速切換不同家庭成員。記者黃筱晴／攝影

遙控器上的Siri鍵，長按著即可喚醒Siri幫你做事。記者黃筱晴／攝影