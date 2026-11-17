歲末年終，隨著2027羊年農曆春節的腳步日益接近，各大飯店、餐廳紛紛提前搶推外帶年菜搶市，搭配早鳥優惠及精選套餐，搶攻年節圍爐商機，也提前掀起年菜預訂熱潮。

其中，開業17年的台中大祥海鮮餐廳，推出限量100組外帶年菜，即日起開放預訂，額滿即止，業者訴求以35年廚藝經驗及真材實料的功夫菜，搶攻年節圍爐市場。

大祥海鮮餐廳老闆葉祥忠入行超過35年，從川菜起家，陸續鑽研粵菜、台菜及客家料理，累積多元菜系的料理經驗。大祥推出限量100組年菜已有10年，每年即使訂單超過限額，仍堅持不追加，主要是希望掌握料理品質，讓消費者吃得滿意。

2027羊年外帶年菜套餐每組9,000元，共推出7道經典佳餚，包括有古法佛跳牆、香芋燴虎掌、清蒸龍虎斑、麻油海大蝦、櫻花蝦米糕、日式胡麻九孔鮑、黑蒜頭燉雞湯等，從海鮮、功夫菜到暖胃湯品，滿足年節圍爐需求。

其中，古法佛跳牆是年菜的一大亮點，嚴選栗子、豬腳、排骨、雞肉、鮑魚及香菇等食材，以傳統工法細火燉煮，堅持真材實料，並於當日現蒸，讓消費者帶回家即可享用。

另一道黑蒜頭燉雞湯，則選用雲林產蒜頭，經過15至20天發酵製成黑蒜，再搭配餐廳自行調配的中藥材與雞肉燉煮，讓黑蒜的甘醇與雞肉鮮味充分融合，湯頭濃郁、雞肉入味。

除了7道年菜套餐，大祥海鮮也推出招牌燒鵝半隻、招牌香酥鰻魚，以及鹹蛋黃中卷等人氣料理，提供消費者單點，限量60組。

葉祥忠表示，今年年菜套餐限量100組，除夕當天下午2時30分至4時開放消費者到店自取。每年都有不少消費者詢問能否追加，但為了兼顧食材品質、料理水準及出餐服務，始終堅持限量供應，希望讓每一組年菜都能維持最佳品質，讓消費者安心帶回家團圓圍爐。

古法佛跳牆以傳統工法細火燉煮，堅持真材實料，是大祥年菜的一大亮點。記者宋健生／攝影

黑蒜頭燉雞湯讓黑蒜的甘醇與雞肉鮮味充分融合，湯頭濃郁、雞肉入味。記者宋健生／攝影