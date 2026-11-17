歲末節慶季將至，美國休閒時尚品牌Gap再度開啟「Give Your Gift」企劃，同步帶來節慶新品，並於11月19日至12月2日推出黑五限時優惠，全台門市與Gap官網商品限時全場6折。

Gap的節慶新品，集結舒適百搭的經典針織毛衣、充滿節慶氛圍的彩色條紋單品以及GapBag系列新品，Gap專屬的CashSoft面料是貫穿節慶系列的要角，帶來柔軟溫暖的感受。

今年冬季的CashSoft針織衫造型上除了最經典的麻花針織外，也呼應節慶氛圍加入彩色條紋與費爾島圖騰設計，提供柔軟親膚的多層次穿搭選擇。品牌大使Karencici也上身示範本季新款的圓領毛衣及羊羔絨夾克，以多層次穿搭呈現冬季個性風格。

帽飾，也是冬季造型的一環。Gap也將CashSoft面料運用於巴拉克拉法帽（Balaclava）、毛帽、圍巾等配件，擁有眾多色彩與條紋變化，可隨每日心情與服裝色彩，為冬季穿搭帶來變化，也是適合節慶送禮、交換禮物的好選擇。

今年話題推出的GapBag系列，這一季推出更多新款式，以CashSoft面料製作的肩背包與手拿包是全新亮點，多樣化的尺寸與顏色便於日常搭配。經典五口袋托特包也推出最具Gap代表性的丹寧材質與新加入的帆布材質，豐富系列樣貌。

黑五限時優惠，11月19日至12月2日全台門市與Gap官網商品限時全場6折，凡購物可額外獲得刮刮卡1張，有機會刮出1,000元或500元購物金。

Gap節慶新品帶來彩色條紋單品。圖／Gap提供

CashSoft麻花編織托特包，1,499元。圖／Gap提供

五口袋托特包 (橄欖綠) ，2,899元。圖／Gap提供

Cashsoft系列眾多新品登場。圖／Gap提供

CashSoft毛帽，各849元。圖／Gap提供

CashSoft針織圍脖，各999元。圖／Gap提供