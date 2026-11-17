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王室御用童裝星二代也愛穿 Tartine et Chocolat首度登台進駐麗晶精品
歐洲王室成員御用童裝品牌，同時也深受歐美名流圈愛戴的法國經典童裝品牌Tartine et Chocolat首度登台，將品牌近半世紀的法式美學帶入台灣，正式進駐台北晶華酒店麗晶精品，打造首間台北旗艦店。
1977年創辦人Catherine Painvin在法國創立了Tartine et Chocolat，因經典的剪裁、內斂的配色、沒有浮誇的大Logo或圖案，非常符合歐洲王室與「老錢風」家庭低調優雅的穿衣禮儀。加上選用喀什米爾羊絨、羊毛與優質棉料等材質，打造兼具法式優雅與高度舒適感的服飾，因此深受歐洲皇室與上流家庭青睞。
在歐洲多個王室公開的官方家庭照與日常活動中，經常能見到小王子與小公主們穿著Tartine et Chocolat的服飾；維多利亞貝克漢女兒「小七」、碧昂絲女兒Blue Ivy Carter當年都曾被鏡頭捕捉到穿著Tartine et Chocolat童裝的照片。
1987年，Tartine et Chocolat與法國精品紀梵希Givenchy合作推出全球首款嬰兒香水 「Ptisenbon」（小熊寶寶香水），成為跨世代的經典之作，這也可能是台灣消費者對Tartine et Chocolat最早的認識。
Tartine et Chocolat主打為出生至14歲的孩子打造服飾，從嬰兒房的佈置、寶寶的第一隻陪伴玩偶，到新生兒服裝，以及婚禮與節慶等特別場合的精緻穿搭，陪伴孩子成長的每個重要時刻。
Tartine et Chocolat台灣首店選擇進駐同樣是「老錢風」客層屬性的麗晶精品，台北旗艦店中所有商品皆為法國直送，店內依照商品類型與系列風格規劃，分為季節性系列與常態經典系列。亦有專為生日、節慶、畢業典禮等重要時刻打造的慶典系列。
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