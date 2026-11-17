歐洲王室成員御用童裝品牌，同時也深受歐美名流圈愛戴的法國經典童裝品牌Tartine et Chocolat首度登台，將品牌近半世紀的法式美學帶入台灣，正式進駐台北晶華酒店麗晶精品，打造首間台北旗艦店。

1977年創辦人Catherine Painvin在法國創立了Tartine et Chocolat，因經典的剪裁、內斂的配色、沒有浮誇的大Logo或圖案，非常符合歐洲王室與「老錢風」家庭低調優雅的穿衣禮儀。加上選用喀什米爾羊絨、羊毛與優質棉料等材質，打造兼具法式優雅與高度舒適感的服飾，因此深受歐洲皇室與上流家庭青睞。

在歐洲多個王室公開的官方家庭照與日常活動中，經常能見到小王子與小公主們穿著Tartine et Chocolat的服飾；維多利亞貝克漢女兒「小七」、碧昂絲女兒Blue Ivy Carter當年都曾被鏡頭捕捉到穿著Tartine et Chocolat童裝的照片。

1987年，Tartine et Chocolat與法國精品紀梵希Givenchy合作推出全球首款嬰兒香水 「Ptisenbon」（小熊寶寶香水），成為跨世代的經典之作，這也可能是台灣消費者對Tartine et Chocolat最早的認識。

Tartine et Chocolat主打為出生至14歲的孩子打造服飾，從嬰兒房的佈置、寶寶的第一隻陪伴玩偶，到新生兒服裝，以及婚禮與節慶等特別場合的精緻穿搭，陪伴孩子成長的每個重要時刻。

Tartine et Chocolat台灣首店選擇進駐同樣是「老錢風」客層屬性的麗晶精品，台北旗艦店中所有商品皆為法國直送，店內依照商品類型與系列風格規劃，分為季節性系列與常態經典系列。亦有專為生日、節慶、畢業典禮等重要時刻打造的慶典系列。

法國經典童裝品牌Tartine et Chocolat首度登台。圖／Tartine et Chocolat提供

Prince François and Prince Charles of Luxembourg。圖／Tartine et Chocolat提供

Princess Gabriella claps with her parents, Princess Charlene and Prince Albert, at the match.(Getty Image)。圖／Tartine et Chocolat提供

2019 Beyoncé's daughter Blue Ivy Carter（©E-Press）。圖／Tartine et Chocolat提供

2013 Victoria and daughter Harper Beckham(©Getty Images)。圖／Tartine et Chocolat提供

Tartine et Chocolat玩偶系列，經典印花兔子玩偶，3,780元。圖／Tartine et Chocolat提供

法國經典童裝品牌Tartine et Chocolat首度登台，正式進駐台北晶華酒店麗晶精品，打造首間台北旗艦店。圖Tartine et Chocolat提供

法國經典童裝品牌Tartine et Chocolat首度登台，正式進駐台北晶華酒店麗晶精品，打造首間台北旗艦店。圖Tartine et Chocolat提供