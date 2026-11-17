蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌亞伯樂（Aberlour）歲末推出跨界企劃，以「越懂得 越值得」為品牌精神，亞伯樂此次攜手星巴克典藏DREAM PLAZA台北，推出為期三個月的「伯樂星臻選」系列活動，從高年份威士忌新品、限定特色調飲到星級法式餐酒饗宴，將威士忌、咖啡與料理工藝串聯，打造多重感官品味體驗。適逢品牌今年推出21年與25年兩款珍稀高年份酒款，更特別邀請法式料理名廚 Olivier Elzer 掌勺，以頂級食材與威士忌展開風味對話。

亞伯樂兩款新品皆由首席製酒大師Graeme Cruickshank操刀，延續品牌經典雙桶熟成工藝，以單一批次、年度限量方式推出。其中，「亞伯樂21年單一麥芽蘇格蘭威士忌」酒精濃度48%，以櫻桃、太妃糖與巧克力香氣交織出豐厚層次；「亞伯樂25年單一麥芽蘇格蘭威士忌」則選用極少數熟成逾25年的珍稀原酒，以50.8%原桶強度裝瓶，呈現糖漬水果、成熟果香與細緻辛香，展現長時間熟成所累積的深邃風味。

為呈現高年份酒款的品飲魅力，亞伯樂進一步攜手曾於職涯中累積近30顆米其林星級肯定的法式料理名廚 Olivier Elzer，於星巴克金星薈Siren's Lounge推出五日限定「伯樂星臻選・典藏饗宴」。主廚以亞伯樂的斯佩賽風土與雙桶熟成工藝為靈感，選用帝王蟹、龍蝦、魚子醬、松露及煙燻牛菲力等食材，透過法式料理細膩的烹調手法，依照不同年份威士忌的風味特色設計餐酒搭配，並融入星巴克咖啡元素，讓酒液的果香、辛韻與咖啡香氣、食材風味相互襯托。

餐會現場也將由亞伯樂品牌大使與星巴克黑圍裙咖啡大師共同引領品飲，帶領賓客率先體驗21年新品，並探索亞伯樂不同年份酒款的風味差異。「伯樂星臻選・典藏饗宴」將於12月16日至20日限定舉辦，每日安排午、晚餐場次，五天共計十場，採 Accupass 售票，活動詳情可至Accupass活動頁面查詢。

除了限定餐酒饗宴，亞伯樂也將合作延伸至星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市，自2026年12月2日至2027年3月7日推出「伯樂星臻選・品選吧檯」，結合威士忌、咖啡與茶的風味特色，推出期間限定合作調酒及威士忌品鑑組合，並規劃指定酒款免費試飲體驗，消費者可依現場活動機制兌換。從高年份威士忌的歲月淬鍊，到咖啡與法式料理的風味交融，亞伯樂透過此次跨界合作，讓品飲不再侷限於單一酒款，而是延伸為一場融合工藝、餐飲與生活美學的歲末體驗。

◎「伯樂星臻選」系列活動資訊

．「伯樂星臻選・品選吧檯」自2026年12月2日至2027年3月7日於星巴克典藏DREAM PLAZA台北推出，提供期間限定合作調酒、指定酒款免費試飲及威士忌品鑑體驗。免費品飲活動機制依最終官方公告辦法為準。

．「伯樂星臻選・典藏饗宴」於2026年12月16日至12月20日在星巴克金星薈Siren's Lounge舉辦，共計十場午、晚餐限定饗宴，活動資訊與購票方式請見Accupass 伯樂星臻選・典藏饗宴｜ACCUPASS

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂攜手星巴克典藏DREAM PLAZA台北推出期間限定特色調飲，交織威士忌與咖啡的雙重風味魅力。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂A'bunadh雪莉桶原酒搭配精緻法式甜點，巧妙融合星巴克咖啡元素，襯托雪莉桶醇厚酒韻與甜點的細膩層次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以48%酒精濃度展現櫻桃、太妃糖與巧克力交織的豐厚層次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂攜手星巴克典藏DREAM PLAZA台北，打造「伯樂星臻選」，以威士忌與咖啡工藝共譜風味新篇章。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂12年雙桶熟成威士忌佐搭頂級魚子醬，巧妙融入星巴克咖啡元素，交織細膩豐富的風味層次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂攜手星巴克金星薈Siren's Lounge，與法式星級名廚Olivier Elzer，以精湛法式烹飪技藝結合百年雙桶熟成工藝，共譜歲末限定典藏饗宴。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康