繼今年9月首次於指定6間門市、週末限定推出「蜜柑魚系列」餐點後，「藏壽司」自11月19日將10款蜜柑魚系列餐點，擴大至全台門市限量販售。首推「愛媛縣產蜜柑真鯛」，嚴選愛媛真鯛，魚肉帶有細緻油花並散發淡雅柑橘清香，每份90元。另外還有「日本直送 愛媛縣產蜜柑鰤魚脂（一貫）」，每份90元。

本次也推出「日本直送 愛媛縣產蜜柑鰤魚」及呈現豐潤魚脂的「愛媛縣產大切蜜柑真鯛脂（一貫）」。還有「日本直送 漬真鯛」、「日本直送 愛媛縣產大切漬真鯛脂（一貫）」及「日本直送 愛媛縣產漬蜜柑鰤魚脂（一貫）」，以及「日本直送 炙烤奶油鰤魚」、「日本直送 愛媛縣產炙烤柚香醃漬鰤魚脂（一貫）」、「日本直送 愛媛縣產柚香蜜柑鰤魚」等品項，透過多元料理手法呈現蜜柑魚的豐富風味。

迎接日本藏壽司自昭和時期起家，創業至今50週年。藏壽司呼應昭和復古風潮，於 11月10日至11月30日首次推出「昭和浪漫」主題，推出4款經典日式喫茶店美食。包括人氣回歸的「布丁朵朵咖啡聖代」，還有「和風霜淇淋紅豆奶油法式金磚」、「日本鯛魚燒」與「漢堡排」，每份原價40～100元，均享優惠價現折10元。

11月10日至11月30日期間，凡消費滿800元，並完成會員任務，即可獲得「昭和喫茶店招牌燈箱吊飾」1個，全台限額18,000名，共有2款造型；活動期間點購昭和系列指定餐點任一品，還可獲得「特製復古貼紙」1張。此外，藏壽司也於「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄五福光華店」打造3間「昭和浪漫特色店」，融入復古主視覺與拍照打卡元素，讓粉絲拍下充滿昭和復古感的紀念照片。

另外，藏壽司於全台門市推出「昭和浪漫復古餐墊造型海報」，只要點購蜜柑魚或昭和系列指定餐點任一品，搭配餐墊拍攝「昭和浪漫紀念照」，並完成打卡任務，有機會抽中「TATUNG大同10人份電鍋」。參與官方社群留言抽獎，也有機會獲得「CHARMERA迷你數位相機鑰匙圈盲盒」。

活動期間消費滿額並完成任務，即可獲得「昭和喫茶店招牌燈箱吊飾」1個。圖／藏壽司提供

藏壽司限時推出「昭和浪漫」主題。圖／藏壽司提供