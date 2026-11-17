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以海風號、山嵐號為靈感 台鐵新春禮盒12/20開賣
台鐵今天宣布，12月20日起推出「遍覽山海 迎祥納福」及「山嵐迎春風呂敷」兩款新春限定禮盒，以「海風號」、「山嵐號」觀光列車為設計靈感，目標銷售5000盒、營業額300萬元。
迎戰農曆春節送禮旺季，各大品牌相繼推出新春限定商品，全力搶占年節伴手禮市場版圖。
為迎接羊年新春，台鐵公司今天召開記者會宣布，將推出「遍覽山海 迎祥納福」及「山嵐迎春風呂敷」兩款新春限定禮盒，禮盒以「海風號」與「山嵐號」觀光列車為靈感，跨界攜手「日造酒妝」及「七見櫻堂」，12月20日起正式開賣。
其中，「遍覽山海 迎祥納福」包含台茶18號精選紅玉紅茶、柚子梅酒及隨行保溫杯；「山嵐迎春風呂敷」內含3款酥餅，並以印有松竹、櫻花、金色稻穗與傳統祥雲的風呂敷布巾包裝。
台鐵附業營運處副處長王文謙接受媒體訪問表示，台鐵今年中秋節推出3款禮盒，總計售出約5000盒，營業額約新台幣300萬元，這次新春禮盒內容更加豐富、更精美，期盼銷售量、營業額同樣達到5000盒、300萬元。
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