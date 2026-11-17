天母SOGO周年慶將於12月2日至12月13日登場，化妝品最高回饋30.4%，端出買正送正、買1送多、大容量特惠組吸客；黃金最高回饋15%，首五日加碼滿6萬再送1千；珠寶鑽石最高回饋29%、精品最高回饋31%、按摩椅北區最高回饋26.5%等豐富回饋。

適逢耶誕檔期送禮潮，化妝品區天母獨家推出正貨買1送1、買2送2，買2送2不只是送小樣，而是訴求兩瓶正貨；另加碼，指定保養、底妝或香氛商品再贈快樂購卡700點，折扣之外再疊一筆回饋金。並主打CHANEL、DIOR、YSL、GIORGIO ARMANI、JO MALONE LONDON及Aesop等精品香氛齊聚，從日常用香到節慶送禮一次備齊。

鞋包腕表好康挖寶，推出指定商品買1送1、靴款2.5折起、指定表款下殺1.3折。6F家電專區天天有消費禮，12月2日首日單筆滿10萬元加贈1,800元SOGO電子商品券，12月3日起接力推出單筆滿萬元消費禮，三大CLUB會員（Beauty／Sports／ThanQ）還有滿額兌換小家電。

SOGO APP會員兩波電子折價券各送200元，全館當日單筆滿3,000元即可折抵；全館單筆消費滿3,000元還可兌換100元city’super折價券。8F餐飲加碼「下班饗美食」，每日17:00至19:30消APP會員可領取100元小吃街電子折價券；全館餐飲滿3,800元還有200元美食電子抵用券可領，從超市補貨、下班聚餐都有優惠。

天母SOGO精算年度最強組合：指定化妝品、香氛、精品、男女服飾配件、珠寶、童裝、鍋具、寢具及B1指定櫃位，當日累計滿5,000元送500元；大小家電、影音、藝品及黃金商品，當日累計滿10,000元送500元，兩類皆可累贈，12月2日至12月6日首五日更加碼，兩類各自滿60,000元再送1,000元。刷中信SOGO聯名卡，指定品牌加碼最高可享4% SOGO金回饋，合併指定品牌最高10%回饋。

SHISEIDO國際櫃百優乳霜王回饋組，買百優精純乳霜75ml(正貨)x2贈激抗痕亮采緊緻露(豐潤型)75mlx4，價值13,200元，優惠價6,480元，限量20組。圖／遠東SOGO提供

ESTEE LAUDER微分子原生露摯友組，微分子肌底原生露200ml(正貨)x2+原生露100mlx2，價值14,400元，優惠價9,600元，限量20組。圖／遠東SOGO提供

LACOSTE羊毛混紡休閒連帽夾克(男) 原價12,000元，特價6,000元，限量20件。圖／遠東SOGO提供

DANSKIN運動內衣／緊身褲／緊身四分短褲原價3,590／3,290／2,690元，特價買一送一，限量30組。圖／遠東SOGO提供

蘭蔻小黑水發燒組超極限肌因精華露150ml(正貨)x2+肌因精華露50mlx6，價值10,000元，優惠價5,040元，限量20組。圖／遠東SOGO提供

SAMSUNG 65型Micro RGB R85H 4K Vision AI智慧顯示器+HW-QS90H 7.1.2聲道家庭劇院，原價103,800元，特價91,960元，限量10組。圖／遠東SOGO提供