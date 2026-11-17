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瓦城集團五品牌喊漲！11月24日起調價平均漲幅3.6%
考量到長期營運發展，因應近年食材原物料價格波動、基本工資調升及整體營運成本增加，瓦城（2729）集團經審慎評估後，將自2026年11月24日起，針對旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」五品牌部分品項進行適度價格調整，整體平均調幅約3.6%。
此次依據各品牌定位及品項成本結構採取差異化調整，其中，「大心」已連續兩年未進行調價，瓦城集團五品牌11月24日起調價，平均漲幅3.6%。
適逢歲末聚餐旺季，為感謝消費者長期以來的支持，集團同步推出三大優惠活動，以更豐富的餐飲選擇與實質優惠，邀請親友共享美味歡聚時光。
瓦城第3季單季營收達16.15億元，EPS 達0.53元；累計前三季合併營收達49.05億元，年增6.24%，EPS 達4元。
同步公布 10 月合併營收近 5 億元；累計前 10 月合併營收達 54.05 億元，年增 5.41%，再創歷史同期新高。
展望第4季，百貨周年慶、瓦城生日慶、歲末聚餐及尾牙春酒商機接力登場，搭配海內外營運經驗持續累積，可望為集團年底營運增添動能。
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