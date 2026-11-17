以職人手作義大利麵與當代義式料理打響名號的PASTAIO，即日起至12月27日推出感恩節、耶誕節及跨年限定分享套餐，主打「烤全雞套餐」1,480元與「慢燉牛小排套餐」1,680元。凡預訂套餐即贈品牌限量帆布袋，若一次購買兩組，再加贈價值880元精選葡萄酒一瓶，無論家庭聚會或好友派對，都能輕鬆張羅一桌節慶料理。

「烤全雞套餐」與「慢燉牛小排套餐」皆以適合四人共享的豐盛組合為設計概念，搭配「奶油起司菠菜鐵鍋鬆餅」、「布拉塔紅醬麵」，以及油封馬鈴薯或馬鈴薯泥，從主餐到配菜一次滿足。

其中「奶油起司菠菜鐵鍋鬆餅」，以外層酥脆、內裡柔軟的熱鬆餅，搭配瑞可塔起司奶油菠菜與辣蜂蜜醬，交織奶香、鹹甜與微辣滋味。「布拉塔紅醬麵」則以整顆布拉塔起司搭配蒜香番茄紅醬，劃開起司後，柔滑乳香與酸甜醬汁融合，為餐桌增添節慶亮點。

喜歡濃郁肉香的人，可選擇「慢燉牛小排套餐」。選用油脂豐富的帶骨牛小排，先煎至表面金黃，再加入洋蔥、胡蘿蔔、番茄紅醬、紅酒、可樂及多種香料，慢火燉煮約一小時，讓肉質充分吸收醬汁風味，最後再以收汁工序濃縮肉汁精華。牛肉口感軟嫩豐腴，骨邊筋膜則帶有Q彈嚼感，搭配細緻綿密的馬鈴薯泥，增添溫潤奶香。

「烤全雞套餐」則以1.2公斤全雞為主角，均勻抹上檸檬奶油烘烤，呈現金黃酥香外皮與細嫩多汁肉質，佐以手工莓果醬，利用酸甜果香平衡油脂，再搭配吸收雞汁精華的油封馬鈴薯，展現經典節慶烤雞風味。

PASTAIO歲末分享套餐採三日前預訂，訂購期間自即日起至12月27日，供應期間為11月26日至2027年1月1日，光復、內湖、新店、林口及高雄五家門市同步推出，內用、外帶皆適用。內用另加收10%服務費。

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PASTAIO感恩聖誕「烤全雞套餐」1,480元（不包括葡萄酒）。圖／PASTAIO提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PASTAIO感恩聖誕套餐的慢燉牛小排，四人套餐價格1,680元。圖／PASTAIO提供