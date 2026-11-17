聽新聞
0:00 / 0:00
PASTAIO四人耶誕套餐兩千有找！牛小排、烤全雞隨你挑 再送限量帆布袋
以職人手作義大利麵與當代義式料理打響名號的PASTAIO，即日起至12月27日推出感恩節、耶誕節及跨年限定分享套餐，主打「烤全雞套餐」1,480元與「慢燉牛小排套餐」1,680元。凡預訂套餐即贈品牌限量帆布袋，若一次購買兩組，再加贈價值880元精選葡萄酒一瓶，無論家庭聚會或好友派對，都能輕鬆張羅一桌節慶料理。
「烤全雞套餐」與「慢燉牛小排套餐」皆以適合四人共享的豐盛組合為設計概念，搭配「奶油起司菠菜鐵鍋鬆餅」、「布拉塔紅醬麵」，以及油封馬鈴薯或馬鈴薯泥，從主餐到配菜一次滿足。
其中「奶油起司菠菜鐵鍋鬆餅」，以外層酥脆、內裡柔軟的熱鬆餅，搭配瑞可塔起司奶油菠菜與辣蜂蜜醬，交織奶香、鹹甜與微辣滋味。「布拉塔紅醬麵」則以整顆布拉塔起司搭配蒜香番茄紅醬，劃開起司後，柔滑乳香與酸甜醬汁融合，為餐桌增添節慶亮點。
喜歡濃郁肉香的人，可選擇「慢燉牛小排套餐」。選用油脂豐富的帶骨牛小排，先煎至表面金黃，再加入洋蔥、胡蘿蔔、番茄紅醬、紅酒、可樂及多種香料，慢火燉煮約一小時，讓肉質充分吸收醬汁風味，最後再以收汁工序濃縮肉汁精華。牛肉口感軟嫩豐腴，骨邊筋膜則帶有Q彈嚼感，搭配細緻綿密的馬鈴薯泥，增添溫潤奶香。
「烤全雞套餐」則以1.2公斤全雞為主角，均勻抹上檸檬奶油烘烤，呈現金黃酥香外皮與細嫩多汁肉質，佐以手工莓果醬，利用酸甜果香平衡油脂，再搭配吸收雞汁精華的油封馬鈴薯，展現經典節慶烤雞風味。
PASTAIO歲末分享套餐採三日前預訂，訂購期間自即日起至12月27日，供應期間為11月26日至2027年1月1日，光復、內湖、新店、林口及高雄五家門市同步推出，內用、外帶皆適用。內用另加收10%服務費。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。