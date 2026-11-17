台灣地形四面環海、然同時又有中央山脈，成為兼容山海的多元環境。日系品牌精工（SEIKO）今日推出新品，與知名插畫家Croter合作、發表了以阿里山夕陽為題的台灣限定Seiko 5 Sports表款，已從即日起於SEIKO直營店首賣、全台限量500只。

SEIKO歷史長達140年，並已進入台灣市場達65年，品牌過往發行過多款台灣主題設計，例如2019年以四季為靈感的初春／杜鵑、盛夏／蘭嶼、深秋／奧萬大楓葉、隆冬／玉山日出，以及2023年以珍珠奶茶為靈感的Seiko 5 Sports SRPK45K1腕表，在日常實用中賦予在地的話題與趣味性。

本次與SEIKO一同共創的台灣插畫家Croter洪添賢過去曾以《什麼將把你帶走》獲第45屆金鼎獎圖書插畫獎，2025年則以《台灣鐵道》日文版插畫入選日本島秀雄紀念優秀著作賞；2026年再繪有《島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀》，以生動筆觸介紹台灣水力發電的由來，該書已入圍2026年Openbook好書獎的年度青少年圖書，以及2027年台北國際書展大獎兒少獎入圍。

插畫家Croter洪添賢現場介紹時表示，相較於一般人熟悉的阿里山日出，夕陽更讓人想要放鬆腳步、珍惜眼前風景，同時為凸顯SEIKO 145周年的歷史感，本次主視覺中特別將巨木、小火車、山林以想像力結合在同一畫面，其中阿里山巨木象徵漫長歲月的歷史沉澱，小火車則帶出準時、精準時間節奏的掌握，此外像是阿里山特有種鳥類、芒草等細節都是插畫家別具用心的細膩進而扣合手表主題。洪添賢並感性表示，「這三個東西不管日落、巨木跟小火車其實都代表時間，意思說比如說神木它是代表一個歷史，它透過時間才能生長這麼巨大，小火車當然也是，小火車最重要的就是時刻點準點這件事。」

本次全新Seiko 5 Sports腕表將以4R36自動上鍊機芯為動力，42.5毫米的精鋼表殼搭配同材質表帶，動力儲存為41小時，表款並具備100公尺防水性能。由於面盤選用森林般的深邃綠色，同時指針、小時時標外側都加以金色點綴，像夕陽將落下時將山林中萬物渲染上一層金色濾鏡、如夢似幻。

表款訂價13,000元，將承裝在特製表盒內附贈黑色小型尼龍包款與造型登山扣，可洽全台SEIKO直營店或授權經銷商詢問。

台灣插畫家Croter洪添賢2026年繪有《島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀》，以生動筆觸描繪台灣水力發電的由來，兼具科普與人文知識。圖／翻攝自IG@croter_illustration

Seiko 5 Sports 「阿里山」台灣限定款，13,000元、全台限量500只。圖／SEIKO提供

機械自動上鍊機芯、防水100公尺、綠色面盤、全台限量500只的Seiko 5 Sports 「阿里山」台灣限定款，並綠色金屬面盤中藏入了夕陽的金黃魔幻魅力。圖／SEIKO提供