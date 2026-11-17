擁有逾200年歷史的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌慕赫（Mortlach），以獨樹一格的釀酒工藝與標誌性的醇厚肉脂風味，在威士忌市場建立鮮明地位。今年品牌延續NEVERBOUND無界系列的探索精神，推出第二章作品「重生16年」，重新演繹經典16年威士忌，透過6種不同雪莉桶的熟成實驗，開啟經典風味的全新篇章。

此次新品由慕赫首席調酒師Dr. Craig Wilson親自操刀，最大特色在於全球首創的6款雪莉桶分別過桶熟成手法。選用涵蓋完整雪莉酒風格光譜的Pedro Ximénez、Oloroso、Amontillado、Palo Cortado、Manzanilla與 Fino共6種橡木桶，依照各自的風味特性，量身設定不同熟成時間，再透過精準調和，讓各種雪莉桶的香氣與口感彼此交融。其中，Palo Cortado雪莉桶因兼具細緻優雅與濃郁醇厚的風味，被視為雪莉酒中相當稀有的珍貴類型，也為酒液增添更豐富的層次。

Dr. Craig Wilson表示，此次創作的關鍵，是在保留慕赫鮮明酒體特色的同時，重新探索雪莉桶熟成的可能性。從白雪莉帶來的清新乾爽，到Pedro Ximénez雪莉桶賦予的濃郁果乾甜香，透過6種桶型的風味平衡，進一步凸顯慕赫標誌性的肉脂鹹香（Meaty）與濃郁鮮味（Umami），讓熟悉的品牌風格展現不同面貌。

在品飲表現上，「重生16年」以花香揭開序幕，蘭花與野地花卉氣息交織黑醋栗、焦烤橙皮的果香，隨後浮現烘烤木質、蜜汁火腿、桃花心木與古董蜂蠟等深沉氣息，尾韻則帶有皮革、烘烤杏仁及西西里檸檬皮的清新香調。入口後，白雪莉的清爽感率先展開，接續帶出Manzanilla的柑橘層次、Oloroso的深沉氣息，最後以Pedro Ximénez的果乾甜香與木質辛香收尾，呈現由清新至醇厚、層層遞進的風味變化。

「慕赫NEVERBOUND無界系列第二章重生16年」酒精濃度50.8%，容量700ml，建議售價3,680元，即日起於全台指定通路上市。從經典酒款出發，以創新桶藝重新定義風味邊界，成為威士忌愛好者值得關注的年度新品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康