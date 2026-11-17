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瓦城宣布漲價！五大品牌11月24日起調整售價 平均漲3.6%
瓦城（2729）17日宣布調漲旗下五大品牌餐點價格，包括「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」，將自11月24日起針對部分品項調整售價，整體平均漲幅約3.6%，其中「大心」已連續兩年未調漲價格。
瓦城表示，因應近年食材原物料價格波動、基本工資調升，以及整體營運成本持續增加，經審慎評估後，決定調整旗下五大品牌部分餐點售價。
此次調價依據各品牌定位及品項成本結構，採取差異化調整方式，並非所有餐點全面漲價。其中，主打泰式麵食的「大心」已連續兩年未調整售價，此次也列入調價品牌。
隨著歲末聚餐旺季到來，瓦城同步推出三大優惠活動，希望透過餐飲選擇及優惠措施，吸引消費者聚餐，帶動年底消費需求。
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