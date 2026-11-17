曾以壯碩健美身形令人驚艷的南韓明星RAIN鄭智薰近年動作頻頻，日前更現身香港參加高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Marvelous Creations頂級珠寶系列私人晚宴，甚至變化多達五套珠寶造型，展現男士駕馭高級珠寶的多變風采。

RAIN鄭智薰2026年的演藝、戲劇、歌唱、娛樂動作不斷，2026年年初先有影集《獵犬2》在串流平台Netflix上播出，今年更曾三度來台分別現身台北小巨蛋、2026高雄啤酒音樂節與台北大巨蛋舞台，人氣持續竄升，尤其今年1月在台北小巨蛋舉辦了《2026 RAIN亞洲巡迴演唱會：安可－台北場》（Still Raining：Encore），也是RAIN睽違20年再度站上台北小巨蛋舉辦個人專場演唱會，相信讓不少粉絲記憶猶新。

在11月初的香港Marvelous Creations頂級珠寶私人晚宴中，RAIN鄭智薰變化了多達五套造型，全部都以一套深藍色亮面西裝外套駕馭全場，其中第一套造型中他配戴的Histoire de Tourbillon & Opus系列Opus 14腕表是從點唱機得到靈感，並且將熱情紅色、美式公路文化、懷舊的唱盤成為手表細節，散發美式懷舊活力；第二套造型裡不容錯過的則有一款綺隱Secret Combination頂級珠寶鑽石項鍊，項鍊不對稱的設計挑戰了男性配戴鑽石項鍊的想像；Winston Cluster系列鑽石領針則是第三套造型的閃耀焦點，以結合品牌縮寫首字母的HW字樣搭配Cluster鑽石鑲嵌、高雅大方。

由於RAIN鄭智薰的造型是以高領套頭毛衣搭配深藍色西裝，第四套造型中他巧妙選擇了一款Winston Cluster系列Wreath鑽石項鍊，項鍊恰巧搭配在毛衣外側，讓深藍色成為背景、映襯出整圈的Harry Winston絕美鑽石火光，尤其第四套造型再藏入一款My Precious Time頂級珠寶表，其形式類似正式西裝中的「胸針鍊」（Chain Lapel Pin） ，但這款珠寶的本體還是一款神秘珠寶懷表，可旋轉上蓋進而顯示隱藏旗下的時間。

值得一提的是：壓軸的第五套造型中同樣有一款Ultimate Emerald Signature頂級珠寶表，但RAIN選擇將這款可拆卸設計的項鍊表卸去了鍊條、改而轉化為胸針配戴，胸針並以祖母綠寶石的八角輪廓由內而外綿細鑲嵌了包含明亮式、馬眼型、長型切工的鑽石、藍寶石，同時上蓋更有一枚祖母綠型切工藍寶石，展現出一種冷靜的睿智氣場、洞見真實。

Winston Cluster系列鑽石領針，鉑金、鑲嵌鑽石總重約1.03克拉。價格店洽。圖／Harry Winston提供

綺隱Secret Combination系列頂級珠寶鑽石項鍊，鉑金、鑲嵌鑽石總重約60.47克拉。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶項鍊表，價格店洽。圖／Harry Winston提供

Winston Cluster系列Wreath鑽石項鍊，鉑金、鑲嵌鑽石總重約50.82克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供

Histoire de Tourbillon & Opus系列Opus 14腕表，價格店洽。圖／Harry Winston提供