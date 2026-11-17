下龍灣最新頂端郵輪「雅典娜臻至號」台灣首航 暢享北越最經典行程
從北越河內出發，沿高速公路一路向東，下龍灣景區已換上全新風貌。國際品牌飯店進駐、最新郵輪下水，以及填海造陸的繁華新市鎮，還有預計2028年啟用的第一條高鐵。再度造訪，感受更舒適輕快的旅遊節奏。
●台灣首航 下龍灣最新郵輪泡湯享海景
10月投入營運、台灣首團包船入住的雅典娜臻至號（Athena Premium），是目前下龍灣最新的頂端郵輪，約100公尺、配置41間套房，從私人陽台、戶外泳池到日式溫泉水療設施，主打著「六星級體驗」。
除了看海、登島、探洞，也能在船上泡湯、打高爾夫球，或是靜坐冥想，夜間可釣小管、清晨在船頭練練太極拳，或者，什麼也不做，坐在陽台獨享小島們的美麗緩移。
雅典娜臻至號在岸畔一排的郵輪中，雪白亮眼。最具特色的是每間客房都有獨立陽台與私人浴缸，客房與浴室的兩大窗景可靜享美景。船上的休閒設施除了戶外泳池，還有結合日式溫泉、三溫暖、蒸氣室與岩盤浴的水療空間，以及健身中心、高爾夫模擬體驗室、瑜伽教室等，乘客與服務人員比近1：1，宛如入住海上移動Villa。
全船唯一間的總統套房，獨攬5樓全包式體驗。電梯直達、分列左右的套房及客餐廳，還設有戶外沙發、躺椅及溫泉按摩池，百餘坪空間、隱密性強，每晚要價約台幣23萬。
船上餐飲也有獨家美味，早餐、早午餐到午、晚餐一泊四食體驗，穿插越南料理與國際菜色，必嘗烤雞、排餐及當地特色墨魚餅。
●換乘小船鑽進天井洞 岩壁後藏著一座內海
下龍灣位於越南北部廣寧省，以石灰岩島嶼、海蝕地形與曲折海灣聞名。當地傳說，巨龍降臨海面，留下無數島嶼守護土地，「下龍」之名也由此而來。
從船上向外看，島嶼或孤立海面、或成群排列，岩壁底部受海水侵蝕，形成大小不一的洞穴。換乘小船入洞，開闊的海面逐漸收窄，再進入柳暗花明的桃花源，可近距欣賞岩壁上的天然紋理，感受山壁包圍著的徐來微風、歌唱回音。
另一處經典景點是英雄島（Ti Top Island）。島上色沙灘綿延，可戲水也能登高，往上登至高點可瞰下龍灣全景，船隻散落在山巒間，陽光或夕陽灑照，海面波光嶙峋，景色如畫。
●驚訝洞愈走愈開闊 最大看點藏在洞穴深處
下龍灣的另一個看點，是驚訝洞（Sung Sot Cave）。
從登岸處沿階梯向上，再入洞穴，旅程從海上風景轉入地下世界。驚訝洞是下龍灣最知名、規模最大的洞穴之一，內部由多個空間構成，鐘乳石、石筍隨著地形變化，呈現出不同形態。
洞口附近的空間相對收斂，沿著步道深入，洞穴逐漸開闊，最後進入寬敞的大廳。岩壁與鐘乳石在燈光下顯現出層次，可依形辨識形狀各種動物或人物、神佛形象，洞穴愈往裡走愈開闊。
●海鮮火鍋吃在地味 品嘗下龍灣的滿滿海味
下龍灣臨海，「海鮮」是當地餐桌的必嘗美味。港口周邊有許多主打海鮮料理的餐廳，其中必探是被稱為「痛風鍋」的9層火鍋，讓旅人從海味認識這座海灣城市。
火鍋層層上爐，底層湯底收納每層的海味湯汁菁華。可依當地人吃法：海鮮搭配香草、沾醬與調味、河粉裹起同食；或者依照台式吃法，直接一嘗海中鮮甜。最有滋味的是底層湯鍋，只放泡麵及青菜，層次豐滿、美好收尾，
●下龍灣洲際度假酒店 從海上巡航延伸到海邊住宿
從海中的雅典娜臻至號浪漫醒來，另一晚，不妨考慮頂奢的下龍灣洲際度假酒店（InterContinental Halong Bay Resort）。2025年開幕，275間客房、套房與別墅，設有6處餐飲空間、3座泳池、SPA、兒童活動中心，以及適合青少年與家庭的遊戲空間。建築設計呼應下龍灣的石灰岩島嶼與海岸地形，隨處可見海灣景觀的元素。
推薦家庭旅客體驗兒童活動中心，包括電影院、撞球室及各種休閒設施；大人則可安排SPA、泳池或海景餐飲。若不想每天出海，也能將酒店當作旅行基地，搭配周邊景點安排半日遊。
此間最讓遊客驚嘆的有6間客房的臨海別墅，多個起居空間設計精妙，既保有各自的私密，又有如行雲流水般的空間交融，別墅房價每晚約近30萬台幣（含每日早餐）。另有殿堂級的粵式中餐廳，以及由前Nobu行政主廚暨越南料理大師Andy Huynh聯手打造的當代日式美饌。
●如果你想去
可樂旅遊推出全新版的北越高端行程，包括甫啟航的「雅典娜臻至號」，搭配新酒店下龍灣洲際、河內費爾蒙酒店，以及創新體驗「河內吉普車城市探索」，同步納入米其林一星的越式料理餐廳Tam Vi，5日團費優惠價43,500元起。
相關資訊可洽：02-25672626、04-23107677、07-3301855，或上網查詢。
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