主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，連續6個月CPI高於2%，食材原物料價格、基本工資及整體營運成本亦持續攀升，為兼顧餐飲品質與消費者用餐需求，瓦城集團經審慎評估後，宣布將自2026年11月24日起採取差異化價格調整策略，旗下五品牌與部分品項進行適度調整。

瓦成表示，近年受食材原物料價格波動、基本工資調升及整體營運成本增加等重要因素影響，餐飲產業普遍面臨成本上升的挑戰；為兼顧餐飲品質與消費者用餐需求，瓦城集團亦將採取差異化價格調整策略，針對旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」部分品項進行適度調整，整體平均調幅約3.6%，其中，「大心」兩年以來首度調整價格。

雖然漲價，但瓦成也說，適逢年底聚餐需求旺季，為感謝消費者長期以來的支持，同步推出多項歲末優惠活動。自11月24日至12月31日，凡於平日至旗下指定品牌餐廳點購指定套餐，即可享有人氣甜點招待；另不分平假日，點購指定品牌套餐，還可享有招牌飲品加價購85折優惠。

瓦城表示，未來將持續投入食材品質管理、料理研發及服務優化，堅守對美味與品質的承諾，並透過精進營運效率與提升顧客體驗，在合理反映成本的同時，實踐「Made with Love, Share with the World 真心款待，與世界分享」的核心精神，為消費者創造更多值得回味的用餐時刻，相關價格調整資訊將於瓦城集團門市公告。