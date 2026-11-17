東南亞郵輪旅遊再添新選擇！全球第三大郵輪公司MSC地中海郵輪宣布，與新加坡旅遊局達成三年合作協議，將於2028年第四季起首度以新加坡為母港部署郵輪，由MSC管樂號（MSC Orchestra）執航，推出8至12晚東南亞航線，串聯泰國、柬埔寨、越南、馬來西亞及印尼等目的地，讓旅客搭乘一艘郵輪即可暢遊多國。新航線預計2026年12月14日開放預訂。

這是MSC地中海郵輪首次在新加坡進行母港部署。自2028／29年冬季航季起，MSC管樂號將加入MSC榮耀號，成為品牌屆時在亞洲部署的第二艘郵輪，擴大亞洲航線與旅遊產品選擇。

此次規劃的8至12晚航程，主打深度探索東南亞多元文化與海岸風光，旅客不必頻繁更換飯店、整理行李，就能透過郵輪串聯不同國家與城市。新加坡則憑藉國際航空網絡、郵輪設施及豐富觀光資源，成為旅客登船前後延伸旅遊的起點，還能安排城市停留，體驗當地美食、文化及娛樂。

MSC地中海郵輪執行長Gianni Onorato表示，亞洲是品牌全球業務長期成長的重要市場，此次與新加坡旅遊局合作，將進一步擴大MSC在亞洲的布局，也希望成為本地及國際旅客探索亞洲的郵輪選擇。

為迎接亞洲部署，MSC管樂號也將進行大規模翻新，導入品牌高端「船中船」概念MSC地中海遊艇會（MSC Yacht Club），並新增美式牛排屋、海渡壽司吧等餐飲設施，同時全面升級水療美容中心及健身設備。

除了MSC地中海郵輪，MSC地中海航運集團旗下高奢郵輪品牌Explora Journeys意鉑奢華郵輪，也預計於2027年首度推出新加坡航線，屆時集團旗下兩大郵輪品牌將共同拓展新加坡市場。

MSC管樂號結束新加坡冬季母港航季後，將轉往日本、韓國及大中華地區部署。新加坡出發航線預計2026年12月14日開放預訂，實際航程及營運安排仍以業者公告為準。