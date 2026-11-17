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耶誕交換禮物399有找！High Tea首度參戰新光三越周年慶 4大優惠開搶
百貨周年慶，連茶飲也加入戰局！今年9月進駐新光三越台北站前店的世界茶飲品牌High Tea，首度迎戰百貨周年慶，推出「暖暖囤茶季」，鎖定冬日暖飲、耶誕送禮及跨年聚會三大需求。其中最吸睛的是兩款耶誕限定驚喜袋，每袋399元，另有4大周年慶優惠，11月19日起開放預購，11月26日至12月13日正式登場。
High Tea深耕全球茶飲原物料供應鏈近36年，這次周年慶推出4大優惠，包括防潮茶包任選10包贈精美禮盒包裝；新漢方、紅薑黃及莊園茶三大系列任選2組享95折；禮盒系列任選3組以上享9折；青檸羽衣甘藍綠拿鐵、舒眠野莓甘菊飲兩款機能飲品任選2盒900元，原價960元。
新光三越會員也可透過App使用點數兌換指定商品，包括1,200點換彩虹茶系列1盒、3,500點換黃金蕎麥茶1包，或以9,500點享12入袋裝系列茶品任選5袋95折。
耶誕送禮推薦，High Tea推出「耶誕暖心驚喜袋」及「鈴響歡聚驚喜袋」，每袋售價399元，內容隨機搭配獨立茶包、機能粉隨身包、金麥蜂釀香綠茶氣泡飲、12入袋裝茶包及50元購物折價券等商品，鎖定辦公室交換禮物及親友節慶送禮需求。
年末派對飲品則有「泡泡繽紛祭」及「鐵罐狂歡派對」兩大系列，精選海洋荔枝泡泡飲、檸檬薑汁泡泡飲、金麥蜂釀香綠茶氣泡飲及100%醇濃可可粉，兩大主題均推出任選3件95折優惠。其中金麥蜂釀香綠茶氣泡飲曾獲2025年國際風味暨品質評鑑所（iTQi）二星獎章；100%醇濃可可粉則採荷蘭可可原料，適合調製冷熱飲及甜點。
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