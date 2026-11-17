想吃要把握機會！老字號「大車輪」旗下的「輪輪1976和食茶酒駅」，近日宣佈將於11月30日停業，結束4年的營業時光。在歇業前，也推出「滿千折百」等優惠活動。

自1976年創立的大車輪日本料理，在2022年9月於新光三越台北新天地A11開設「輪輪1976」，店內以日本大正時代的復古列車為設計理念，規劃出兼具時代感與流行性的用餐氣氛。餐點部份，則是主打跨界和洋風格料理，提供海鮮酪梨塔最中寶盒、炭火生蠔牛肉燒、1976蝦蝦土鍋炊飯等料理。

近日輪輪1976於粉絲團宣佈，預計將於11月30日正式結束營業。11月30日前，單筆消費滿1,000，現場折抵100元，再贈「輪輪町日式早午餐100抵用券」2張。針對會員，並加碼「輪輪町日式早午餐100抵用券」2張、「焦糖松阪豬佐黃豆」一份。

除了輪輪1976外，大車輪目前旗下還有「大車輪火車壽司」、「輪輪町」等品牌。本次的歇業公告中，也透露「期待跟輪粉在輪輪町2號店見」，間接預告輪輪町的未來動向。