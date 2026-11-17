歲末年終時節，是企業尾牙與新春團聚活動陸續展開之際。新竹老爺酒店推出「2026尾牙暨2027春酒優惠專案」，規劃中式桌菜與日式桌席多元餐飲選擇，滿足不同企業團體的宴會需求。凡於12月31日前預訂或舉辦宴會，即可享早鳥免一成服務費優惠，針對周日至周三舉辦晚宴的客戶加碼贈送住宿券與餐券。專案期間自2026年12月1日，至2027年3月31日。

本次中式桌菜規劃「豐收14,999元」、「榮耀16,999元」及「鼎盛18,999元」三款價位，由飯店主廚團隊精心設計，從海鮮、肉品到時令食材，呈現豐富多元的中式料理風味。其中，豐收方案以精緻海鮮與經典佳餚呈現豐盛滋味；榮耀方案升級鮑魚、鮮蝦及松露菌菇等特色食材；鼎盛方案則以鮑魚、干貝、小排及龍蝦等高級海陸食材，打造更具層次的頂級饗宴，滿足企業不同預算與宴席需求。

除了中式桌菜，中山日本料理廳同步推出三款日式桌席饗宴，分別為每桌14,999元、16,999元及18,999元（以上價格均另加一成服務費），以當令海鮮、精緻刺身、日式燒物及特色鍋物交織豐富旬味。

「中山14,999元」以日式珍味三品揭開序幕，搭配季節生魚片盛合、北海道干貝茶碗蒸、鮮蝦天婦羅、季節鮮魚酒蒸、雞腿肉明太燒及梅花豬肉壽喜燒，另有清炒時蔬蘭花蚌、松葉蟹蒸飯與鮭魚石狩鍋，最後以季節水果及日式甜點作為完美收尾。

「迎春16,999元」升級為日式珍味五品，精選季節生魚片盛合、松葉蟹茶碗蒸、明蝦干草場及季節鮮魚酒蒸，搭配松阪豬西京燒、清炒時蔬干貝、牛小排奶油陶板燒，並以20貫卷壽司盛合及綜合海鮮鍋增添宴席豐富度，呈現層次多元的日式料理風味。

「極上18,999元」則以特選日式珍味五品及特選季節綜合刺身展現頂級旬味，搭配南非鮑茶碗蒸、伊勢龍蝦茶市場、季節鮮魚魚露蒸、酥炸生蠔海苔捲佐塔塔醬、清炒時蔬雙鮮及牛小排壽喜燒，再以綜合壽司（握壽司／卷壽司20貫）及鱈蟹鍋豐富整體饗宴，為企業聚餐獻上精緻豪華的日式款待。

除了精緻桌菜，各方案亦規劃宴會專屬禮遇，包括席間果汁無限暢飲、卡拉OK免費歡唱，以及LED拍拍手、主桌發光絨毛髮箍等歡聚小物；依不同桌席方案，另贈台灣金牌啤酒或精選進口紅酒，讓賓客在美食與歡笑中共享團隊榮耀時刻。

為回饋提早規劃宴會的企業客戶，新竹老爺酒店特別推出早鳥預訂優惠。於2026年12月10日前完成簽約付款，可享免一成服務費優惠，選用週日至週三專案，再加贈新竹老爺住宿券1張及咖啡廳假日午餐／晚餐自助餐券6張。

此外，針對尾牙活動，於2026年12月31日前舉辦晚宴者，除可享免一成服務費優惠外，還可享菜色升等禮遇；春酒活動則於2026年12月31日前完成簽約付款，選用周日至周三專案，同樣可享住宿券及自助餐券加碼禮遇。

考量不同規模企業的聚餐需求，飯店亦提供多元宴會場地與餐飲形式，從精緻宴會空間、中式桌席到咖啡廳自助餐及客製化外燴服務，皆可依團體人數與活動形式彈性安排。無論是企業年度尾牙、春酒聯誼、部門聚餐或國際慶功，都能找到合適的聚會方式，讓每一份努力都值得被好好款待。

新竹老爺酒店表示，尾牙與春酒不僅是歲末年初的重要聚會，更是企業感謝員工、凝聚團隊向心力的重要時刻。透過精緻餐飲、完善場地及貼心服務，期盼讓每一場宴席都成為值得珍藏的美好回憶。

老爺宴會廳會場燈光璀璨亮麗，另提供卡拉OK服務，為每場宴會增添更多歡笑。業者／提供

新竹老爺中山廳日式桌席的牛肉諸味燒佐以日式味噌醬汁提味，肉質鮮嫩風味濃郁。業者／提供