迴轉壽司品牌藏壽司持續擴大台灣市場布局，並將永續食材開發融入經營策略。藏壽司引進日本愛媛縣特色水產「蜜柑魚」，自11月19日起擴大至全台門市限量供應，一口氣推出10款系列餐點。

營運方面，今年2月導入多元價格帶策略後，整體平均客單價提升，最大漲幅約5%，來客數維持穩定；台灣門市11月底將達65家，2027年規畫再展店5至10家，中長期目標為全台100家，海外市場則預計明年初進軍泰國。

亞洲藏壽司董事長兼總經理藪内薰17日出席「愛媛蜜柑魚媒體記者會」表示，繼今年9月首度於指定6家門市、周末限定推出蜜柑魚系列餐點，獲得消費者熱烈迴響後，決定擴大供應至全台門市，讓台灣消費者不必飛日本，也能品嚐愛媛特色水產。

蜜柑魚是以添加柑橘果皮的飼料養殖，利用水果天然抗氧化成分多酚，幫助魚肉維持鮮度、不易變色，品嚐時還帶有淡雅柑橘香氣，並曾獲第7屆「Food Action Nippon Award」農林水產業分野最優秀賞。

此次推出10款餐點，包括「愛媛縣產蜜柑真鯛」、「日本直送 愛媛縣產蜜柑鰤魚脂」等，透過生食、醃漬及炙燒等不同料理方式，呈現真鯛與鰤魚的鮮甜及柑橘香氣。藪內薰表示，自己堅持「自己要吃過覺得好吃，才會賣給顧客」，今年初上任後便親自走訪日本愛媛縣魚場及加工廠，了解養殖及加工過程，也親自品嚐系列產品。為確保魚貨從日本運抵台灣後仍能維持鮮度及風味，團隊歷經約半年籌畫冷鏈運輸，確認品質能夠重現日本當地風味後，才決定擴大引進。

蜜柑魚不只是新品，也反映藏壽司推動永續採購的策略。藪內薰指出，迴轉壽司業食材中，海鮮占比約六成，如何穩定取得水產食材並降低對天然資源的依賴，是永續經營的重要課題。公司目前採取兩大方向，一是推動永續水產採購，透過契作魚場及善用農作物剩餘材料作為養殖飼料，降低對天然漁業資源的依賴；二是調整菜單結構，常態商品由原本約110款增加至150款，每月推出約10款新品，藉由多元食材及商品選擇，分散單一貨源風險。

藪内薰表示，藏壽司永續經營聚焦食材與廢棄物管理、能源效率與低碳營運、供應鏈韌性建構，以及人才培育與員工照顧四大方向，未來將持續從食材採購、商品開發到門市營運落實永續理念，在提升企業經營效益的同時，也兼顧環境與社會責任。

迴轉壽司領導品牌「藏壽司」將日本愛媛縣的特色魚種帶上台灣餐桌。照片提供／藏壽司／提供