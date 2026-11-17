Uber Eats歡慶在台10周年，祭出總價值逾千萬元的感恩回饋！即日起至12月20日連續5週推出限時活動，不僅有東京來回機票、iPhone 18 Pro Max 256GB週週抽，還有最低1折起限量優惠序號、指定品項買1送1，以及最高折抵99元的點餐優惠。用戶只要輸入優惠序號「十歲啦」登錄活動，完成指定訂餐或叫車任務，就有機會把大獎帶回家。

活動期間，用戶每週完成指定訂餐或叫車任務，即可參加當週抽獎；喜歡互動挑戰的消費者，也能前往官方活動網頁（https://t.uber.com/10th-hbd）參加小遊戲，每週領取滿額最高折抵99元的訂餐優惠，使用優惠下單還可再抽萬元現金。

此外，每週一上午10點，官方活動網頁將限量釋出優惠序號，最低1折起；Uber Eats App每週也有精選商家推出指定品項買1送1，首波包括麥當勞大薯、漢堡王花生培根牛肉漢堡套餐，以及珍煮丹桂花茉綠，讓消費者享有更多點餐回饋。

迎接10周年，Uber Eats也公布2016年10月至2026年10月的平台10大消費亮點，回顧台灣用戶10年來的訂購足跡。其中，平台第一筆訂單是3份「經典起司牛肉堡」，10年來下單次數最多的用戶來自台中，累積訂單突破25,000筆；單筆最高消費則達74,870元，購買美膚霜、護唇膏及護手霜等美妝保養品。

飲食排行榜方面，「甜不辣」以累計熱銷超過2,000萬份拿下美食冠軍，「奶茶」訂單也突破1,950萬份；此外，蔬食料理平均年增逾2倍，寵物用品訂單量單年最高增幅更達67%，顯示外送需求早已不只限於三餐，也逐漸延伸至日常生活各種需求。

10年來的訂單記錄著台灣用戶的生活日常。Uber Eats公布10周年「 10大外送美食排行榜」。圖／Uber Eats提供

Uber Eats公布 「 10大生鮮雜貨排行榜」，金針菇成為平台用戶的熱門首選。圖／Uber Eats提供