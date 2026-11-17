迴轉壽司業者台灣藏壽司正式宣佈進軍泰國市場，董事長兼總經理藪內薰表示，藪內薰表示，目前當地營運團隊與人才招募已同步啟動，希望明年初開出泰國首家門市。

目前藏壽司全台有64家門市，今年前10月營收達50.66億元，年增5.53%，也創下同期歷史新高，前三季獲利1.69億元，年增93.26%，但第三季單季獲利卻有衰退，藪內薰表示，主要是因為去年同期IP聯名費用較高，但整體來說還是穩定成長。

但對於原物料價格不斷上漲、成本增加，面對通膨壓力高漲，藪內薰表示，沒有單純調整價格的計畫，會採取多元價格帶因應，經費也會嚴格管理，並導入自動化設備來因應。

對於未來台灣市場的消費景氣展望，藪內薰表示，年底到農曆春節是餐飲業的旺季，也會提供更多的餐點與服務搶占商機，至於明年的展店計畫，也將仍維持5~10店的速度，希望比今年的4店更多，明年也會有新模式的店型開出，空間、扭蛋設計都會不同，更是全球首創。

藪內薰也說，藏壽司在台灣的展店策略是不要貿然開店，否則店鋪營運品質會下降，而中長期的店數目標是100店。

對於土洋業者競爭激烈的迴轉壽司市場，藪內薰表示，會透過商品建立差異化，獨有強項IP聯名只是吸引消費者上門的方法，但關鍵仍是要好吃，但也會持續開發與不同IP聯名的可能性。