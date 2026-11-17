「如果一位觀眾走進畫廊，最後沒有收藏任何作品，卻因為一次好的導覽，開始懂得欣賞藝術、理解藝術，甚至對生活產生新的體會，這不也是藝術推廣的重要成果？」

這位參展藝術家有意思，別人都急著端出、解說自己的作品，他跟主辦單位說你們不用來採訪我，而在自己的臉書寫上對藝術展的期望。他叫童勝和。

很快就可以看到他的最新作品。19日（四）到22日（日）在松山文創園區2、3、4號倉庫展出「2026台北新藝術博覽會 《居然．藝境》ART into the life」，童勝和的創作在2號倉庫的寶勝畫廊，從松廠路入口進展場，一眼就可以看到。

問AI，童勝和是怎樣的藝術家？AI列出四點：（1）跨界的視覺背景與市場思維。（2）鮮明且具戲劇張力的油畫語彙（3）以「觀眾共鳴」為核心的創作哲學。（4）積極擁抱AI與AR的科技探索者。

這次童勝和展出他探索科技的成果。看他的作品要下載Artvive的軟體，手機一掃瞄畫作，立即進入〈無量宮〉的異世界。如果你已下載這個軟體，現在可以在圖檔上掃一下。

藝術疊上科技，現在走到那兒？不是會動而已，走到了「動畫」。藝術家陳誼欣的作品說起「動畫故事」。

回到童勝和的臉書PO文，他寫道：「藝術可以是一門生意，但藝術教育不應只是銷售的另一種說法；收藏可以是一場美好的相遇，卻不必每次都附上一份人生轉運的說明。」

「當我們不再急著證明一幅畫能帶來多少奇蹟，也許才能真正看見，藝術本身早已具有的深度與美好。」

「真正深厚的藝術經驗，不只表現在熟悉多少藝術家、經手多少作品，或累積多少收藏故事。更重要的，是經過歲月之後，是否仍願意保持對藝術的謙遜，讓作品有機會展現自己的價值，也讓觀眾保有獨立思考的空間。」