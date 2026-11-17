RIMOWA愛好者現在又有迷人新色選擇。招牌的Essential行李箱系列與Groove皮革包袋系列，推出全新Umber暮土棕與Ultramarine曜藍兩款季節新色。

透過取材天然顏料的濃郁色彩，Umber暮土棕為蘊含大地自然氣息的礦物顏料，Ultramarine曜藍色則取材自珍貴青金石所提煉的深邃藍色，透過色彩賦予旅行箱的嶄新個性與樣貌。

Umber暮土棕色取名自拉丁文umbra，意為「陰影」，溫潤明亮的棕色調蘊含大地純粹而自然的質感，也是繪畫創作中經常運用的打底基調，為全新單品注入溫暖沉穩的優雅氣息。Ultramarine曜藍色則是汲取自文藝復興時期便深受藝術家喜愛的鮮明藍色，以深邃迷人、絲絨般的濃郁色澤，展現神秘色彩魅力。兩款色彩相互輝映，分別帶來大地的自然質樸，以及無限的想像之間。

Umber暮土棕與Ultramarine曜藍色延伸至RIMOWA Groove皮革包袋系列，像是Cross-Body Bag Small小型斜背包與Zipped Pouch隨身拉鍊收納包皆換上Umber暮土棕色。Groove系列全新推出的Mini Shopping Bag迷你托特包則同步推出Umber暮土棕與Ultramarine曜藍色兩款季節新色。隨著全新季節色的推出，RIMOWA特別邀請英國知名演員喬歐文（Joe Alwyn）擔綱演出形象影片。

RIMOWA攜手英倫男星JOE ALWYN，演繹季節新色Ultramarine曜藍。圖／RIMOWA提供

RIMOWA招牌的Essential行李箱系列與Groove皮革包袋系列，推出全新Umber暮土棕與Ultramarine曜藍兩款季節新色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA攜手英倫男星JOE ALWYN，演繹季節新色UMBER暮土棕。圖／RIMOWA提供

RIMOWA招牌的Essential行李箱系列，推出全新Umber暮土棕與Ultramarine曜藍兩款季節新色。圖／RIMOWA提供