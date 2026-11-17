2026臺中購物節買氣持續升溫！自10月開跑以來，活動結合消費登錄、現金抽獎及多元好禮，吸引全臺民眾踴躍參與，連國際旅客也加入活動。截至11月12日，排除房地產交易，累計消費登錄金額已突破80億元，其中外縣市消費登錄金額達15.49億元，彰化縣以1.6億元居冠、南投縣8,300萬元排名第二，顯示購物節成功吸引跨區民眾到臺中消費。此外，已有來自馬來西亞、香港、日本等118個國家及地區、超過5,130名外籍人士響應，累積消費登錄金額逾645萬元，展現活動跨越國界的吸引力。

究竟臺中購物節哪些話題成功帶起網路聲量？如何結合跨縣市消費、國際交流與地方商圈，擴大城市經濟效益？一起來看看。

臺中購物節網路好感度亮眼！網友曬中獎喜訊、在地店家熱情響應

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察「2025、2026臺中購物節」同期網路討論情形（時間範圍：2025/10/24～2025/11/12、2026/10/24～2026/11/12），顯示2026年網路好感度（P/N值）高達3.06，不僅較2025年同期的0.7大幅攀升，也顯示網友對於活動偏向正面評價。除了「臺中購物節」、「台中市政府經濟發展局」及「我是台中人」等臉書粉專持續分享活動資訊，也有不少網友主動分享中獎喜訊：「抽中台中購物節三千」、「每天都在期待中獎通知，今天終於輪到我了！希望這個週末還能再收到一次中獎通知！」等，還有人留言「希望我今年也能中大獎」、「我要接好運～快把幸運傳給我！！」流露出對抽獎活動的期待，也讓中獎話題持續在社群間延燒。

另一方面，在地店家的自主宣傳也成為推升活動聲量的重要力量，包括伊莎貝爾烘焙觀光工廠、浩月茶室、小蔡電器、保齡婦幼館等業者，紛紛透過社群平臺分享消費登錄方式及抽獎資訊，鼓勵消費者把握活動機會。從民眾分享中獎心得，到店家主動響應宣傳，可以看出臺中購物節已成功串連消費者與在地商家，透過社群分享及店家自主推廣擴大活動觸及，帶動地方商圈參與和整體討論熱度。

物調券發放、天天抽直播助攻！臺中購物節三大聲量高峰一次看

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

臺中購物節活動開跑以來，人氣居高不下。但什麼時間點最多人關注與討論？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察網路聲量趨勢變化（時間範圍：2026/10/14～2026/11/12），聲量高峰落在10月31日，當日累積3,054筆討論。除了舉辦臺中購物節「天天抽」直播，當天也適逢臺中物調券第二波發放，民眾只要以現金100元即可兌換200元物調券，總計發放35萬份、總價值達7,000萬元。由於適用範圍涵蓋市場、攤販集中區、商圈及特色聚落等，吸引不少民眾排隊兌換，相關話題也隨之升溫，結合臺中購物節消費登錄與抽獎機制，發揮最大消費效益。

另一波聲量高峰則出現在10月14日，當日累積3,008筆網路聲量。隨著臺中購物節暖身抽獎活動率先登場，民眾只要在10月14日至25日期間於臺中消費並完成登錄，每天都有機會抽中超商禮券、品牌商品兌換券及精緻糕餅禮盒。透過每日抽獎機制與多元獎項資訊曝光，成功吸引民眾提前關注活動，也為正式開跑暖身。有網友更在Threads分享對活動的期待，表示「能刺激台中消費，而且都蠻期待能中獎，店家也都增加營業額」。

此外，10月21日也累積2,930筆網路聲量。適逢光復節連假前夕，臺中市政府經濟發展局提前透過社群宣傳，邀請民眾趁著假期到臺中吃喝玩樂，並提醒只要取得消費發票或收據，再透過「台中通TCPASS」App完成登錄，即可參加抽獎。隨著臺中購物節於10月24日至12月25日正式登場，線上、線下抽獎活動同步推進，搭上連假出遊及消費話題，進一步吸引網友關注，為活動累積討論聲量。

國際交流再升級！攜手日本長野縣駒根市拓展城市觀光魅力

翻攝官網／2026臺中購物節

翻攝官網／2026臺中購物節

2026臺中購物節持續推動國際合作，繼日前攜手駐臺北韓國代表部舉辦釜山機票抽獎活動後，11月7日再與日本長野縣駒根市合作舉辦「長野日 X 臺中購物節」，邀請駒根市長伊藤祐三來臺共襄盛舉，現場將抽出東京來回機票、百萬元現金好禮及多項家電獎品，並結合駒根市特色物產，讓民眾透過活動認識日本地方城市文化。事實上，臺中市與駒根市自2012年起便展開交流，合作領域涵蓋觀光、教育、文化及產業，此次透過購物節串連城市特色與消費活動，也為臺日交流增添新亮點。

翻攝官網／2026臺中購物節

翻攝官網／2026臺中購物節

想參加抽獎、把好運帶回家？2026臺中購物節活動將持續至12月25日，只要下載「台中通TCPASS」App，於臺中消費後登錄發票或收據，即可累積抽獎機會。今年獎項相當豐富，包含天天抽3,000元、週週抽10萬元、隔週抽百萬汽車、月月抽百萬現金，還有外國人專屬1萬美元（約新臺幣32萬元）獎項、每週加碼國際來回機票，以及壓軸精品好宅等大獎。無論平日採買、假日逛街或安排臺中小旅行，都別忘了完成消費登錄，把握參與機會，說不定就能成為下一位幸運得主！

【2026臺中購物節】活動資訊

活動與消費期間：2026/10/24～2026/12/25

活動官網：https://fun.taichung.gov.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/shoppingtaichung

台中通TCPASS App

iOS：App Store

Android：Google Play

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月24日至2025年11月12日、2026年10月14日至2026年11月12日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2025、2026臺中購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

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