滿心期待滑開電商比價，卻發現折扣券越來越難搶、免運門檻悄悄提高；取完包裹回到家，玄關堆滿難以分類處理的破壞袋和紙箱；想出國排行程，客服機器人答非所問、退改規則看得一頭霧水，甚至還得時時提防層出不窮的網購詐騙。

當消費者的期待不再只有低價與折扣，電商平台如何透過服務升級、科技應用與社會責任，回應日常生活中的各種需求，也成為品牌建立口碑的重要關鍵。從旅遊預訂、智慧客服到綠色物流與公益參與，真正能解決使用者問題的服務，才有機會轉化為長久的品牌信任。

《網路溫度計DailyView》正式揭曉2026第九屆「網路口碑之星」生活消費領域（電商平台）得獎名單：由全面布局娛樂盛事與智慧服務的Klook奪得「策略卓越獎」，以及深耕綠色物流、全民公益與AI風控的蝦皮購物榮獲「領航創新獎」。兩大巨頭跳脫傳統撮合交易的框架，向市場展示了電商平台如何藉由科技與策略，成為深刻融入大眾生活的實踐者。

從票券工具到體驗樞紐 Klook用「娛樂、AI」重塑旅遊日常

《網路溫度計DailyView》

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跨國旅遊預訂往往牽涉複雜的退改機制與行程銜接，極易累積消費客訴。然而在本次觀測期（2025/7/1～2026/6/30）間，Klook累積了88,975筆網路聲量，總聲量年成長23％，網路互動力更大增69％。值得關注的是，網路正負評比中正面討論高達50.07％、負面僅9.33％，展現出極具黏著度的好口碑。

為盛事奔赴一座城！GD展覽獨家開賣引爆6萬互動

現代年輕人出國不再只是走馬看花，而是極具目的性的「主題型旅遊」。

我們觀察到，現在年輕旅客出遊的動機，已經不只是單純放鬆，而是越來越有主題性，也更願意為了期間限定或獨特體驗專程出發。

《網路溫度計DailyView》調查發現，Klook在觀測期間的年度熱議事件正為「《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch》台北站Klook獨家開賣」，單一事件狂捲60,783次網路互動數。此外，包含BTS新加坡巡演套票、全球四大體育賽事門票，到開闢基隆至石垣島的特色渡輪航線，Klook精準抓住娛樂IP流量，將追星、觀賽與交通需求延伸為全套行程。從「住宿、自駕、折扣碼、自由行、訂房」等熱門關鍵字可見，消費者已習慣以單一盛事為核心，在Klook上一鍵整合完整旅遊行程。此外，受惠於暑期海外觀光熱潮，中長線旅遊目的地買氣攀升，帶動訂單量年增2成；為延續這股消費動能，Klook亦同步推出全新會員分級制度，祭出最高15倍酷幣回饋持續刺激買氣。

所以Klook也持續從「旅客想體驗什麼」出發，除了帶動旅客預訂與生意成長，也讓一場活動成為探索一座城市的理由。

生成式AI當先鋒 把「人情溫度」還給旅客

面對「2026 Klook AI Konnect」論壇上提出的新挑戰，Klook積極布局「未來旅遊商品被AI理解、推薦與信任」的技術藍圖。在服務端，AI聊天機器人已能有效分流處理三分之二的客服提問，讓真人客服得以專注處理退改、突發狀況等複雜案件，整體解決率大幅攀升至90％。

在預訂流程上，Klook領先導入GEO（生成式引擎最佳化），並於App推出AI Agent「Bee」，協助旅客在茫茫行程中精準找到靈感。更關鍵的是，團隊將AI工具開放給在地供應商降低行政負擔，Klook團隊強調，當重複性的工作可以交給AI處理，供應商反而能把更多時間放在旅客身上，提供更即時、更有人情味的服務。

我們認為最重要的，就是讓全球旅客「快速找到台灣」。

Klook善用全球通路優勢，提供逾30種語言介面與全球Kreator創作者社群行銷，創下「每3位訪台國際旅客就有1位使用Klook」的成績；同時導入國際GSTC永續夥伴認證與動物福利標準，讓旅客在下單瞬間就能輕鬆完成友善環境的綠色決策。

把負評當作優化養分！Klook用科技縮短供需落差

《網路溫度計DailyView》

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在亮眼的聲量表現背後，Klook對社群聲浪有著截然不同的解讀。團隊坦言，網路上的聲音不只是好評，負評和建議反而是優化產品的重要金礦；舉凡旅客反映退改規則標示不夠直覺、取票地點不易理解等問題，內部都會第一時間帶回檢討改善。此外，社群討論更成為商品開發的靈感來源，例如團隊觀察到網路上富士山網紅打卡路線引爆熱潮，便迅速協調業務團隊開闢相應商品，讓社群不僅是溝通管道，更是敏銳挖掘旅客潛在需求的觀測站。

社群對我們來說，不只是溝通的平台，更是了解旅客、發現新需求的重要窗口。

今年榮獲「網路口碑之星」策略卓越獎，Klook團隊誠摯感謝所有在網路上分享真實體驗的旅客，強調每一則留言與建議都是推動品牌前進的重要力量。走過12個年頭，Klook的核心始終是連結旅客需求與商戶供給；面對快速變化的全球旅遊市場，團隊承諾未來將更深層地把AI融入探索、規劃到預訂的每一個環節，用科技縮短效率落差，陪大家走訪更多目的地、創造更多難忘的旅行記憶。

從綠色物流到AI防詐 蝦皮購物築起日常信任防線

《網路溫度計DailyView》

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作為台灣電商龍頭，蝦皮購物在本次觀測期內繳出高達1,221,358筆的現象級聲量！在如此龐大的基數下，蝦皮不僅網路互動力年成長達46％，正面聲量更繳出成長24％的亮眼成績，證明平台已成功跳脫單純的促銷比價，透過永續治理與社會責任贏得大眾的真實信任。

妙齡少女扛保力達B紙箱？9.5萬次熱議看無包裝革命

蝦皮購物提供

蝦皮購物提供

傳統網購隨之而來的紙箱與包材垃圾，向來是不少消費者的煩惱。觀測期內，一則「寄貨使用紙箱趣味討論（妙齡少女扛保力達B紙箱回家）」更是在社群引發高達95,732次的熱烈互動，道出了大眾對包材負擔的無奈。對此，蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，蝦皮始終從用戶需求出發：「許多消費者反映取貨處理包材麻煩，加上台灣機車族多，大包裹移動極為不便，因此我們發展出首創的『環保無包裝』模式。」

這項改革省去商品出貨時的外裝紙箱與破壞袋，將賣家繁瑣的「揀貨、配貨、包貨」流程簡化為「只需揀貨」，出貨時間平均節省50％，貨車空間利用率也提升約20％。如今無包裝更進一步結合隔日到貨服務，兼顧速度與永續，累計服務逾400萬人次、減碳超過1.3萬公噸。

83％年輕人隨手做善事！電商平台化身NGO數位培育基地

蝦皮購物提供

蝦皮購物提供

除了環保，蝦皮購物更將龐大流量化為實質善意。自2020年推動「百元捐」以來，蝦皮堅持全面免除公益團體的成交手續費；針對公益團體的義賣商品，只要達到指定免運門檻，更由蝦皮購物全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費。極低門檻與直覺介面，推動年度公益捐款金額大幅成長50％，首捐用戶數翻倍，其中年輕捐款人佔比更高達83％！

長年以歡笑陪伴病童的「紅鼻子醫生」數位推廣經理徐子桓指出，傳統捐款心理門檻高，但蝦皮提供了熟悉的消費情境，團隊將義賣打造成禮品小店，透過聊聊功能與支持者建立長遠的情感連結；而深耕東部後山救援的「臺灣野灣野生動物保育協會」公益勸募課長王時瑋則分享，蝦皮店到店據點與物流整合，不僅讓全台年輕支持者能以義賣支持野灣，更替團隊節省了大量偏鄉寄件的時間與運費，能將更多資源專注於前線野生動物的照護。

毫秒級AI風控阻絕詐騙！防詐精準度飆16倍、退貨率壓至7％

蝦皮購物提供

蝦皮購物提供

網購安全是建立品牌口碑的基石。面對日益複雜的詐騙手法，蝦皮購物從「帳號、商品、訂單」三端全面導入AI防護機制：

帳號端： 推行全台電商唯一的三階段實名認證，並研發AI影像辨識防範DeepFake換臉偽造。

商品端： 運用AI知識庫與圖文識別技術，自動掃描並過濾違規資訊。

訂單端：透過毫秒級AI風控引擎動態評分登入、下單與聊天室行為，並搭配超過150人的專業稽查團隊二次核驗，將防詐精準度推升至原本的16倍！

在營運賦能方面，蝦皮更推出AI賣場客服與行銷生成工具，協助賣家即時解答買家疑慮、處理售後爭議，成功將實測退貨率壓低至7％，讓買賣雙方都能在兼具效率與安全的環境中安心交易。

社群互動走入第一線！蝦皮用流量催化社會共好價值

《網路溫度計DailyView》

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百萬聲量的維持，來自於對使用者聲音的每日聆聽。蝦皮團隊每天持續追蹤社群上的高熱度議題與真實批評，將寶貴意見即時反饋至物流調度、下單流程與售後服務的優化排程中。

對我們來說，社群不只是品牌溝通管道，也是理解用戶需求的重要來源。

更特別的是，蝦皮善用社群穿透力替公益團體發聲，小編多次親自走訪長照、身心障礙與動保團體第一線擔任志工，將看似沉重的社會議題轉化為輕鬆溫暖的生活圖文，在社群上激起「看到哭欸好感動」、「做公益一定支持」等廣大共鳴，成功把社群流量化為善意的傳播媒介。

談及榮獲「領航創新獎」的殊榮，蝦皮購物深感榮幸並表示，深耕台灣多年，品牌的願景是為買賣雙方乃至整個社會創造長遠、正向的價值。電商的影響力不應僅止於網路購物，更要將流量、物流與AI科技化為社會後盾，從協助公益團體建立起可自給自足的長效義賣模式、透過AI風控打造讓全民安心下單的環境，到攜手買賣雙方一同實踐「環保無包裝」。

希望蝦皮購物帶來的價值不只於網購，而是對台灣社會共好的實質幫助。

團隊期許未來持續發揮領頭平台的責任，讓科技便利與社會共好在台灣深耕延續。

回顧觀測期間的網路討論，Klook與蝦皮購物雖然同樣運用科技與服務創新回應消費需求，但兩者著力的方向並不相同。Klook從旅遊活動、交通住宿與行程規劃出發，透過AI工具及在地服務拓展旅遊體驗；蝦皮購物則將創新融入日常交易，從物流減量、公益參與到AI風控，回應消費者對便利、效率與安全的期待。

短期優惠或許能吸引消費者點擊，真正影響長期使用意願的，仍是每一次服務過程中累積的體驗。旅客能否順利完成預訂、遇到問題時是否得到協助；網購包裹是否便利、交易過程能否降低風險，都是品牌口碑形成的重要環節。

本屆「網路口碑之星」涵蓋3大領域、14項主題，共有27家獲獎企業。想了解更多品牌如何運用科技、累積口碑並推動共好行動，可前往「2026第九屆網路口碑之星」官方網站，查看完整得獎名單與各領域精彩內容。

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