《六個說謊的大學生》面試版魷魚遊戲！反轉再反轉 6人爭1職缺揭人性黑暗面

《六個說謊的大學生》一場看似普通的求職面試，變成充滿猜忌與算計的人性考驗。

六名求職者原本是一起努力的夥伴，卻突然被要求在兩小時內選出唯一錄取者。隨著神祕信封逐一揭露每個人的過去，原本建立的信任瞬間瓦解，大家開始互相懷疑，甚至為了保住自己的機會而攻擊別人。

六個說謊的大學生／劇照

韓國翻拍版集結了趙怡賢、金載原、申承浩與郭東延等新生代演員，把原本日本原著中長達一個月的鋪陳，直接濃縮進兩個小時、五輪公開投票的密室對決裡，整體節奏緊湊到幾乎沒有喘息空間，難怪會被形容成面試版的《魷魚遊戲》。

六個說謊的大學生／劇照

最精彩的是，劇情非單純找出誰在說謊，隨著一封封信件被打開，觀眾對每個人的判斷也不斷被推翻。看似無辜的人可能藏著祕密，原本被認定有問題的人，也未必如表面那般不堪。

六個說謊的大學生／劇照

故事反轉之後又反轉，甚至以為已經掌握真相，下一個發展又會再次顛覆原先的認知。

六個說謊的大學生／劇照

電影對人性的推演也相當有意思。當利益擺眼前，友情與信任究竟能維持多久？每個人都想證明自己值得被錄取，卻也在競爭過程中逐漸暴露自私、猜忌與脆弱的一面。

諷刺的是，大家急著審判別人的過去，卻未必願意面對自己的祕密。

電影最使人印象深刻，是層層堆疊的懸疑感，以及反轉、再反轉、再次反轉的劇情安排。讓人猜測誰才是真正的說謊者外，也重新思考善惡與真相是否真能輕易判定。

喜歡密室推理、心理攻防與人性題材的人，這部真的大推！

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