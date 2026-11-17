日本知名原創角色品牌 San-X 推出全新療癒系 IP「MAINICHI HAMUCHIMA 」，以小巧呆萌的小倉鼠形象，正式與台灣粉絲見面！本次由有點市獨家引進，於 2026 年 11 月 16 日至 12 月 31 日在台北松菸旗艦店及高雄旗艦店同步推出限定快閃店活動，邀請喜愛日本原創角色的民眾，一同認識這位全新療癒系角色。

偶爾沮喪也沒關係！HAMUCHIMA 用可愛陪伴每一天

「MAINICHI HAMUCHIMA」以努力生活的大人們為故事核心，透過倉鼠呆萌又可愛的模樣，描繪日常生活中各種平凡卻珍貴的時刻。無論是偶爾感到沮喪、迷糊，或是在不經意間發現生活中的小確幸，都能在這些溫暖的小故事中找到共鳴，為忙碌的日常帶來一點療癒與陪伴。

MAINICHIHAMUCHIMA快閃店一隅。

粉絲必逛！ 台灣限定新品與日本幸運草系列一次亮相

為迎接HAMUCHIMA首次來台，有點市特別於店內打造主題販售專區，帶來多款台灣限定新品，以及日本人氣的幸運草系列商品，帶來豐富的角色周邊選擇。

從生活實用小物到特色周邊，讓粉絲近距離感受角色魅力。

限定商品種類豐富。

DIY 燙布貼體驗登場，打造專屬角色帆布袋

除了限定商品販售，本次快閃店也特別規劃燙布貼 DIY 體驗區，讓民眾能親手設計專屬帆布袋！現場可挑選喜愛的角色圖案，透過自由搭配與創意設計 ，將可愛的角色元素融入帆布袋設計，打造兼具個人風格與實用性的日常配件。

帆布袋與燙布DIY區。

🐹【 MAINICHI HAMUCHIMA 限定快閃店 】

🗓️活動期間｜2026/11/16（一） - 2026/12/31（四）

📍活動地點｜有點市 (松菸旗艦店、高雄旗艦店)

【有點市－松菸旗艦店】

📍臺北市信義區光復南路133號

⏰時間 | 週一至週日：11：30 - 18：30

【有點市-高雄旗艦店】

📍高雄統一夢時代購物中心 時代百貨B1連通口

⏰時間 | 週一至週四：11：00-22：00

週五：11：00-22：30

週六及例假日：10：30-22：30

週日：10：30-22：00