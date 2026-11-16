亞尼克「巧克力3顆布丁生乳捲」盲盒吃得到！coco.Brownies聖誕組開賣

繼推出「三顆布丁生乳捲」後，亞尼克將於11月17日至12月27日期間，推出期間限定「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，選用西非可可豆為泡芙蛋糕呈現濃郁烘焙香，內餡添加北海道奶霜與三顆布丁，兼具香甜與成熟大人風味，每條493元。同時亞尼克也於11月18日中午12:00起，推出「A+B+C」甜點搭配方案，A、B、C各區品項各任選1件搭配，每件399元，3件優惠價1,197元，品項包括生乳捲、巴斯克、黑酷曲、派塔、波士頓共14品，最高現享73折。

因「生乳捲盲盒」而人氣高漲的「亞尼克YTM」，將於11月20日進駐高雄捷運10個新站點，包括高雄車站、美麗島、左營站、哈瑪星、鹽埕埔、衛武營與鳳山西站等地，高雄總站數達到20站。隨著接下來雙北地區的新站加入，全台YTM也將達到100站里程碑。

隨著聖誕檔期到來，YTM「生乳捲盲盒」本次口味將囊括新品「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，以及最高價的「宇治抹茶生乳捲」重新回歸，還有「香草布丁生乳捲」、「原味生乳捲」與「焦糖瑪奇朵生乳捲」等共計5種口味，單盒售價392元，最高現賺307元。

「coco.Brownies」今年以「嘉年華」為主題，自即日起至12月27日期間，推出「聖誕奇幻嘉年華」布朗尼禮盒，每盒共有9款限定風味布朗尼，共計3大系列。其中「經典聖誕系」包括有「聖誕薑餅奇遇記」、「伯爵的聖誕花圈」與「抹茶聖誕狂想曲」等3種口味；「莓果與微醺系」則主打酸甜果香與成熟酒韻，包括「聖夜星空覆盆子」、「櫻桃微醺聖誕夜」與「聖誕草莓雲朵奶霜」。

另外「濃郁療癒系」則有「暖冬絲絨摩卡」、「奧利歐聖誕嘉年華」、「聖誕花生奶霜」，各有不同特色，每盒990元，11月30日前購買，加贈聖誕造型餐具組、品牌質感束口袋、布朗尼爺爺聖誕卡片等3款贈禮，限量1,000組，送完為止。

「coco.Brownies」推出「聖誕奇幻嘉年華」布朗尼禮盒。圖／coco.Brownies提供