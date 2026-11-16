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三星商城百萬購物金大放送！買Galaxy旗艦機、平板搶券再享點數翻倍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
集結三星八代摺疊經驗淬鍊的Galaxy Z Fold8，展開立即享有4比3全新比例大螢幕，觀看影音、電子書、滑社群更沉浸，想體驗摺疊機魅力就趁現在。圖／台灣三星電子提供
集結三星八代摺疊經驗淬鍊的Galaxy Z Fold8，展開立即享有4比3全新比例大螢幕，觀看影音、電子書、滑社群更沉浸，想體驗摺疊機魅力就趁現在。圖／台灣三星電子提供

迎接年末送禮旺季，台灣三星歡慶Samsung Shop App下載突破百萬次，宣布自11月23日中午12時至12月14日中午12時推出限時優惠，集結百萬購物金、百元好物競標、Samsung Rewards點數翻倍兌換，以及指定銀行刷卡優惠4大禮遇，年底入手旗艦手機、平板及智慧顯示器正是時候。

活動期間，消費者可鎖定三星商城每晚8點直播，掌握最新優惠資訊，並有機會獲得限量指定機種1,000元購物金。此外，直播及節目中還將推出百元好物競標，包含旅充頭、Type-C傳輸線等實用配件，最低100元起標。

特別推薦使用Samsung Wallet付款，活動期間兌換限量Samsung Rewards點數放大2倍券，可將點數回饋加倍，最高兌換4,000元三星商城購物金；搭配指定銀行信用卡活動，領取專屬序號購買指定機種，最高還可現折1,000元，並能與點數放大券優惠合併使用。

活動集結多款人氣送禮清單，適用機種包含Galaxy S26 Ultra三星商城限定色及1TB版本、Galaxy Z Fold8系列與Flip8三星商城限定色、指定智慧顯示器型號，以及Galaxy Tab S12系列。

Galaxy Tab S12系列最高配備14.6吋大螢幕，支援摘要、翻譯、語音轉錄等AI功能，並隨盒附贈S Pen，兼顧工作效率與影音娛樂需求。Galaxy S26 Ultra主打旗艦拍攝體驗，配備最高2億畫素廣角及5,000萬畫素超廣角相機，並支援最高100倍變焦，適合記錄跨年活動與演唱會精彩畫面。喜歡新潮設計的消費者，則可考慮Galaxy Z Fold8，機身重量僅201克，展開後採用4:3螢幕比例，無論觀看影音、閱讀電子書或瀏覽社群，都能享有更寬廣的視野。

想為年末家庭聚會升級影音娛樂體驗，也可參考智慧顯示器Micro RGB R95H，採用微米級控光技術與RGB三原色獨立背光源，搭配Micro RGB AI Pro處理器，每秒可進行8兆次運算，強化色彩還原與畫面表現，打造居家劇院般的觀賞體驗。

兼具高效生產力與頂級影音體驗的Galaxy Tab S12系列，擁有最高14.6吋大螢幕，涵蓋摘要、翻譯、語音轉錄等AI應用，是為新年注入滿滿戰力的絕佳幫手。圖／台灣三星電子提供
兼具高效生產力與頂級影音體驗的Galaxy Tab S12系列，擁有最高14.6吋大螢幕，涵蓋摘要、翻譯、語音轉錄等AI應用，是為新年注入滿滿戰力的絕佳幫手。圖／台灣三星電子提供

集極致效能與頂尖相機的Galaxy S26 Ultra，具備最高2億畫素廣角相機，各種場景都能拍出時尚大片；最高達100倍超高倍變焦，更能輕鬆勝任年末各大音樂盛典。圖／台灣三星電子提供
集極致效能與頂尖相機的Galaxy S26 Ultra，具備最高2億畫素廣角相機，各種場景都能拍出時尚大片；最高達100倍超高倍變焦，更能輕鬆勝任年末各大音樂盛典。圖／台灣三星電子提供

年末團聚時刻，智慧顯示器Micro RGB R95H營造溫暖氛圍，以微米級控光與RGB三原色獨立背光源，精準還原真實原色，讓客廳搖身一變成為頂級私人劇院。圖／台灣三星電子提供
年末團聚時刻，智慧顯示器Micro RGB R95H營造溫暖氛圍，以微米級控光與RGB三原色獨立背光源，精準還原真實原色，讓客廳搖身一變成為頂級私人劇院。圖／台灣三星電子提供

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