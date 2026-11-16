迎接聖誕！LADY M、LADURÉE、Läderach限定禮盒、倒數月曆浪漫登場

迎接歲末到來，「LADY M」推出專屬冬日的「聖誕可麗捲餅禮盒」，以歐洲節慶精品店為靈感，將建築線條融入外盒包裝，營造細緻的節慶氛圍。內含12入可麗捲餅，包括榛果可可、香草、覆盆子與全新的焦糖風味，自即日起至11月30日期間開放預購，隨盒搭配限定提袋，每組1,380元。

擁有百年歷史的「LADURÉE」今年攜手受到法國國家級藝術中心Villa Noailles（諾埃爾別墅）賞識的新銳插畫藝術家Jacques Merle，以細膩筆觸描繪巴黎 LADURÉE的節慶風貌，共同推出「LADURÉE聖誕節倒數月曆」。匯集散發焦糖餅乾香氣的Dulcey金黃巧克力脆岩、果香馥郁的百香果焦糖牛奶巧克力球，還有節慶造型巧克力、迷你棉花糖小熊，共計24份甜蜜心意，陪伴民眾迎來聖誕佳節，每盒3,000元，並附贈幸運可可片。

同時迎接新年到來，LADURÉE自即日起至1月5日期間，於台北101旗艦店首次限定開放預購「經典國王派」。每款國王派皆含有LADURÉE專屬造型幸運瓷偶與金色皇冠，重現充滿儀式感的法式節慶傳統，每個1,680元。

來自瑞士的精品巧克力「Läderach」隨著聖誕到來，以經典星形元素為靈感，揉合聖誕意象的紅綠色調，呈現獨有的節慶氛圍。同時，「16入Pralines聖誕星形禮盒」匯集多種口味巧克力，適合與親友分享；「26入Pralines聖誕樹造型禮盒」則以聖誕樹輪廓呈現節日意象。限定商品還包括聖誕老人、馴鹿 Finn、雪人、小熊、天使與聖誕樹等多款造型巧克力。即日起至12月25日，於台北 101旗艦店單筆消費達活動指定門檻，即可獲贈「星形吊飾」一個，送完為止。

LADURÉE推出「LADURÉE聖誕節倒數月曆」，每盒3,000元，並附贈幸運可可片。圖／ LADURÉE提供