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萌熊揪團與霸氣哥吉拉 台灣三井北中南商場耶誕主題造景亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台南「雪國樂園」耶誕裝置。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台南「雪國樂園」耶誕裝置。圖／台灣三井不動產提供

迎接耶誕季，又是各家百貨商場大展佈置身手的時刻。MITSUI OUTLET PARK與Mitsui Shopping Park LaLaport各店，分別組成萌系熊團與霸氣哥吉拉的不同主題耶誕造景，同時帶來角色見面會、快閃店、集章活動等周邊活動。

MITSUI OUTLET PARK 林口｜聖誕魔法・奇幻茶會

展期｜2026/12/1(二)-2027/1/3(日)

MITSUI OUTLET PARK林口於I館中央廣場推出「聖誕魔法・奇幻茶會」，以8米高的耶誕樹為中心，浪漫的「夢幻雪霧」特效環繞，搭配旋轉華麗茶杯亭、100公分巨型可動式俏皮泰迪熊、定點燈光音樂秀，以及可與泰迪熊們合照的專屬沙發座椅。

MITSUI OUTLET PARK 台中港｜熊抱冬日

展期｜2026/11/13(五)-2027/2/28(日)

芥末熊帶著跩萌小夥伴來台中港過冬，MITSUI OUTLET PARK台中港推出「熊抱冬日」冬季限定造景。萌熊搭著纜車在南二口「冰晶滑雪場」率性登場，一旁還有著巨型芥末熊當家的廚房基地「萌熊料理屋」，以及結合沙狐球互動遊戲的「美式熱狗店」。

南四口的「幸福歡聚所」化身溫暖派對小屋，耶誕樹也換上銀白冬裝，環繞著閃亮燈飾。即日起至2027/1/3止，逢周六、日13:00-20:00整點更有浪漫雪花秀；12/25 14:00還有「熊熊歡樂見面會」讓粉絲與芥末熊近距離見面合照。

MITSUI OUTLET PARK 台南｜芥末熊的冬日之旅

展期｜2026/11/13(五)-2027/2/28(日)

MITSUI OUTLET PARK台南於西側廣場打造芥末熊的冬日樂園，除了吸睛的耶誕樹外，還有芥末熊的角色裝飾。走進「雪國樂園」水晶球世界，坐上繽紛蹺蹺板，結合17:00至21:00每30分鐘的閃耀燈光秀，搭配同時段每周五至周日登場的雪花秀，一同營造歡樂耶誕氛圍。

館內還有多處限定造景必拍，有「2.5米高芥末熊」迎賓登場，以及「粉芥末熊醬料研究所」等主題場景，打造年末最療癒打卡熱點。此外，「Wasabi Bear主題快閃店」限定首發登場周邊，集結多款芥末熊特色周邊、全新首賣商品。11/27起開放充滿趣味與儀式感「人生調味所」體驗；12/20舉辦耶誕遊行及芥末熊人偶見面會。

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港｜哥吉拉強勢登陸

展期｜2026/11/5(四)-2027/1/6(三)

配合目前上映中的電影《哥吉拉-0.0》話題熱潮，LaLaport南港推出將哥吉拉巨型耶誕樹，現場也規畫煙霧等特效演出。同時帶來哥吉拉限定快閃店，即日起至明年1/4，於B1迷你廣場舉辦期間限定「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店。店內集結「小哥吉拉的逆襲」、「哥吉拉-0.0」等限定周邊商品，以及TOHO animation人氣商品。現場也設置哥吉拉立像拍照打卡區，邀請粉絲留下專屬回憶。館內也舉辦「哥吉拉歷代電影海報展」，一次展出歷代經典電影海報。

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中｜白熊百貨派對時光樂園

展期｜2026/11/27(五)-2027/1/18(一)

LaLaport台中攜手療癒系原創 IP，推出「白熊百貨派對時光樂園」限定造景。2F天幕空橋打造白熊百貨冬日午茶咖啡館造景，並與國小學童共同布置聖誕漫遊光廊，由小朋友親手畫出專屬耶誕球，為空橋掛上童趣裝飾並許下新年願望。走到北一口，還可以乘坐戶外「白熊百貨聖誕閃耀列車」。

MITSUI OUTLET PARK台中港「美式熱狗店」裝置。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港「美式熱狗店」裝置。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南芥末熊迎賓。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台南芥末熊迎賓。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台中港推出「熊抱冬日」冬季限定造景。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港推出「熊抱冬日」冬季限定造景。圖／台灣三井不動產提供

LaLaport南港推出哥吉拉主題耶誕樹。圖／台灣三井不動產提供
LaLaport南港推出哥吉拉主題耶誕樹。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台中港「萌熊料理屋」裝置。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港「萌熊料理屋」裝置。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK林口將於12月1日帶來耶誕造景，於I館中央廣場推出「聖誕魔法・奇幻茶會」，以8米高的聖誕樹為中心。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK林口將於12月1日帶來耶誕造景，於I館中央廣場推出「聖誕魔法・奇幻茶會」，以8米高的聖誕樹為中心。圖／台灣三井不動產提供

LaLaport南港館內推出「哥吉拉歷代電影海報展」。圖／台灣三井不動產提供
LaLaport南港館內推出「哥吉拉歷代電影海報展」。圖／台灣三井不動產提供

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