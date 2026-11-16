萌熊揪團與霸氣哥吉拉 台灣三井北中南商場耶誕主題造景亮相

迎接耶誕季，又是各家百貨商場大展佈置身手的時刻。MITSUI OUTLET PARK與Mitsui Shopping Park LaLaport各店，分別組成萌系熊團與霸氣哥吉拉的不同主題耶誕造景，同時帶來角色見面會、快閃店、集章活動等周邊活動。

MITSUI OUTLET PARK 林口｜聖誕魔法・奇幻茶會

展期｜2026/12/1(二)-2027/1/3(日)

MITSUI OUTLET PARK林口於I館中央廣場推出「聖誕魔法・奇幻茶會」，以8米高的耶誕樹為中心，浪漫的「夢幻雪霧」特效環繞，搭配旋轉華麗茶杯亭、100公分巨型可動式俏皮泰迪熊、定點燈光音樂秀，以及可與泰迪熊們合照的專屬沙發座椅。

MITSUI OUTLET PARK 台中港｜熊抱冬日

展期｜2026/11/13(五)-2027/2/28(日)

芥末熊帶著跩萌小夥伴來台中港過冬，MITSUI OUTLET PARK台中港推出「熊抱冬日」冬季限定造景。萌熊搭著纜車在南二口「冰晶滑雪場」率性登場，一旁還有著巨型芥末熊當家的廚房基地「萌熊料理屋」，以及結合沙狐球互動遊戲的「美式熱狗店」。

南四口的「幸福歡聚所」化身溫暖派對小屋，耶誕樹也換上銀白冬裝，環繞著閃亮燈飾。即日起至2027/1/3止，逢周六、日13:00-20:00整點更有浪漫雪花秀；12/25 14:00還有「熊熊歡樂見面會」讓粉絲與芥末熊近距離見面合照。

MITSUI OUTLET PARK 台南｜芥末熊的冬日之旅

展期｜2026/11/13(五)-2027/2/28(日)

MITSUI OUTLET PARK台南於西側廣場打造芥末熊的冬日樂園，除了吸睛的耶誕樹外，還有芥末熊的角色裝飾。走進「雪國樂園」水晶球世界，坐上繽紛蹺蹺板，結合17:00至21:00每30分鐘的閃耀燈光秀，搭配同時段每周五至周日登場的雪花秀，一同營造歡樂耶誕氛圍。

館內還有多處限定造景必拍，有「2.5米高芥末熊」迎賓登場，以及「粉芥末熊醬料研究所」等主題場景，打造年末最療癒打卡熱點。此外，「Wasabi Bear主題快閃店」限定首發登場周邊，集結多款芥末熊特色周邊、全新首賣商品。11/27起開放充滿趣味與儀式感「人生調味所」體驗；12/20舉辦耶誕遊行及芥末熊人偶見面會。

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港｜哥吉拉強勢登陸

展期｜2026/11/5(四)-2027/1/6(三)

配合目前上映中的電影《哥吉拉-0.0》話題熱潮，LaLaport南港推出將哥吉拉巨型耶誕樹，現場也規畫煙霧等特效演出。同時帶來哥吉拉限定快閃店，即日起至明年1/4，於B1迷你廣場舉辦期間限定「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店。店內集結「小哥吉拉的逆襲」、「哥吉拉-0.0」等限定周邊商品，以及TOHO animation人氣商品。現場也設置哥吉拉立像拍照打卡區，邀請粉絲留下專屬回憶。館內也舉辦「哥吉拉歷代電影海報展」，一次展出歷代經典電影海報。

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中｜白熊百貨派對時光樂園

展期｜2026/11/27(五)-2027/1/18(一)

LaLaport台中攜手療癒系原創 IP，推出「白熊百貨派對時光樂園」限定造景。2F天幕空橋打造白熊百貨冬日午茶咖啡館造景，並與國小學童共同布置聖誕漫遊光廊，由小朋友親手畫出專屬耶誕球，為空橋掛上童趣裝飾並許下新年願望。走到北一口，還可以乘坐戶外「白熊百貨聖誕閃耀列車」。

MITSUI OUTLET PARK台中港「美式熱狗店」裝置。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南芥末熊迎賓。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台中港推出「熊抱冬日」冬季限定造景。圖／台灣三井不動產提供

LaLaport南港推出哥吉拉主題耶誕樹。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南「芥末熊的冬日之旅」耶誕造景。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台中港「萌熊料理屋」裝置。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK林口將於12月1日帶來耶誕造景，於I館中央廣場推出「聖誕魔法・奇幻茶會」，以8米高的聖誕樹為中心。圖／台灣三井不動產提供