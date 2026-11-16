「七龍珠 英雄崛起」12月屏菸展出 展覽預售票今起開賣

「七龍珠 英雄崛起」特展將於12月30日至2027年4月11日，於屏菸1936文化基地10號倉庫登場，集結「七龍珠」系列經典角色與動畫場景，帶領粉絲走進悟空、達爾、弗力札、賽魯等經典角色的熱血世界。展覽預售票今16日啟售，邀請南台灣動漫迷把握機會搶先購票。

屏東縣政府文化處表示，「七龍珠」是全球知名的經典動漫作品，此次展覽聚焦主角孫悟空與標誌性角色突破自我極限、追求力量與友情的成長之旅，從經典角色到重要戰鬥場景，讓喜愛七龍珠的大小粉絲都能在展覽中感受滿滿的熱血與感動。

展覽規畫多個沉浸式主題區域，重現「七龍珠」動畫的經典場景，並展出40座角色雕像，讓觀眾近距離欣賞悟空、達爾、弗力札、賽魯等人氣角色的經典造型與氣勢，彷彿置身動畫世界，與英雄並肩作戰。現場也設置多處拍照打卡點，讓粉絲收藏專屬的七龍珠回憶。

除了角色展示，展覽安排互動遊戲體驗，觀眾可以挑戰龜派氣功及合體技巧，親身感受七龍珠角色的戰鬥招式，測試自己的戰鬥實力。此外，展覽還推出專屬Web App數位闖關活動，透過收集龍珠、完成指定挑戰，解鎖並下載獨家小禮品，讓參觀體驗從展場延伸至數位互動。

文化處表示，「七龍珠 英雄崛起」展期橫跨跨年、寒假、農曆春節及清明連假，提供動漫迷、親子規畫出遊絕佳去處。展覽預售票提供多種優惠組合：預售單人票350元、預售雙人票650元、三人同行票900元。

民眾可至 Klook 、KKday 及 ibon 線上平台搶先購票。凡購買預售票，即贈「獨家紀念卡」，將對七龍珠的熱愛化為珍藏，讓這張紀念卡成為你踏上英雄旅程的第一份紀念！邀請所有粉絲一同走進屏東，重溫這段陪伴無數人成長的熱血傳奇，詳情可上屏菸1936文化基地臉書查詢。

「七龍珠 英雄崛起」特展12月30日至2027年4月11日，在屏菸1936文化基地10號倉庫登場，集結「七龍珠」系列經典角色與動畫場景，帶領粉絲走進悟空、達爾、弗力札、賽魯等經典角色的熱血世界。圖／屏東縣政府文化處提供

「七龍珠 英雄崛起」特展12月30日至2027年4月11日，在屏菸1936文化基地10號倉庫登場，集結「七龍珠」系列經典角色與動畫場景，帶領粉絲走進悟空、達爾、弗力札、賽魯等經典角色的熱血世界。圖／屏東縣政府文化處提供