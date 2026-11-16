西武獅13度稱霸日本大賽 郭泰源117勝寫下「東方特快車」傳奇

Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－將於2027年2月27、28日在臺北大巨蛋登場，目前門票熱銷中，部分應援熱區已經完售，展現球迷對這場台日棒球盛會的高度期待！

即將來台與統一7-ELEVEN獅、中信兄弟交手的埼玉西武獅，是日本職棒歷史上不可忽略的傳統強權。從西鐵獅時期到西武獅隊名時代，球隊累積拿下13次日本大賽冠軍，建立日本職棒史上極具代表性的王朝。尤其1980年代至1990年代初期，在廣岡達朗、森祇晶等監督帶領下，西武打造出攻守俱佳、陣容深厚的冠軍隊伍，成為當時日本職棒最具統治力的球隊之一。

「西武王朝」的起點，可從1982年首度以西武獅之名奪下日本大賽冠軍談起。1982、1983年連續封王後，球隊在1986年至1988年再度締造3連霸，接著又於1990年至1992年完成另一次3連霸。從1986年至1992年，西武在7年間拿下6座日本大賽冠軍，寫下輝煌紀錄。這段期間，西武不僅擁有強大的投打戰力，也以嚴謹守備與穩定的團隊執行力聞名，成為日本職棒王朝的代表。

而在這段黃金歲月中，也有一位台灣球迷熟悉的身影——「東方特快車」郭泰源。1985年加盟西武後，郭泰源逐漸站穩先發輪值，憑藉優異球速、精準控球與多樣化球路，在日本職棒打出名堂。他在西武效力13個球季，累積272場出賽、117勝68敗、18次救援成功，投出1682.1局、送出1069次三振，生涯防禦率3.16，成為球隊重要的投手戰力，也寫下台灣球員旅日的重要篇章。

「東方特快車」郭泰源在西武效力13個球季，生涯117勝68敗是「西武王朝」的絕對王牌。圖／聯合數位文創 提供

郭泰源在西武的代表球季之一是1988年。當年他出賽19場、18場先發，拿下13勝3敗，勝率高達8成13，防禦率僅2.41，WHIP更只有0.91，展現極具壓制力的投球內容。這一年西武再度拿下日本大賽冠軍，完成3連霸，郭泰源也以穩定表現成為球隊爭冠的重要一員。

除了1988年的亮眼表現，郭泰源在1991年同樣繳出高水準成績，單季拿下15勝6敗、防禦率2.59，並獲選太平洋聯盟年度最有價值球員（MVP），成為西武隊史重要的外籍球星之一。1992年他再拿下14勝4敗、防禦率2.41，持續扮演球隊先發輪值要角。從個人獎項、單季成績到團隊冠軍，郭泰源不只是西武王朝的見證者，更是實際貢獻戰力的重要成員。

西武獅的13座日本大賽冠軍，見證球隊跨越不同世代的競爭力；郭泰源在西武的全盛時期，則為這段歷史增添台灣棒球的印記。從王朝年代的傳奇球星，到今日持續征戰的西武球員，這支球隊與台灣棒球的連結已延續數十年。隨著西武獅台灣系列賽即將登場，重新回顧這段黃金歲月，也讓球迷更能認識這支日本職棒勁旅的歷史底蘊，以及郭泰源當年在日本球壇留下的深刻足跡。

Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－門票持續販售中，在2月28日賽後的西武獅OB與中華OB傳奇對抗賽中，郭泰源更會作為中華OB總教練，帶領其他傳奇球星一同對抗西武老戰友。想親臨現場感受日本職棒傳統強權魅力的球迷，可透過udn售票網、Klook購票。更多賽事資訊與活動消息，請鎖定官方粉絲專頁。

比賽地點：臺北大巨蛋

比賽日期：2027年2月27日、28日

售票通路：udn售票網、Klook

票價資訊：2880 / 2680 / 2380 / 1880 / 1580 / 1080 / 780 / 580

2/27 埼玉西武獅 vs. 統一7-ELEVEN獅： https://reurl.cc/xeyD0Z

2/28 埼玉西武獅 vs. 中信兄弟： https://reurl.cc/NOkaXp

Klook購票連結： https://s.klook.com/seibulions2027

賽事FB粉絲團： https://www.facebook.com/seibulionstaiwanseries

賽事IG粉絲團： https://www.instagram.com/seibulionstaiwanseries/

指導單位：中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會、中華棒球OB會

主辦單位：日商西武獅股份有限公司、聯合數位文創

協辦單位：統一7-ELEVEN獅、中信兄弟

冠名贊助：Kintone

主要贊助：中華電信、五燈獎

特別贊助：三商電腦、Mitsubishi Motors & CMC 中華汽車、台灣啤酒、一卡通iPASS MONEY、Panasonic、全家便利商店、台灣美津濃

合作夥伴：智趣王數位科技

指定飯店：大倉久和大飯店