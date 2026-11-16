周子瑜出任OWNDAYS代言人 知性、甜美自在切換讓眼鏡也能當美顏濾鏡

日系眼鏡品牌OWNDAYS今日正式宣布，由周子瑜出任全新品牌代言人。全新視覺形象、全台實體門市店裝、電視廣告與線上形象影片同步公開亮相。

這次全新視覺形象以「做自己，你就是最好看的」為核心主題，由子瑜親自演繹OWNDAYS旗下主打的「+NICHE」、「AIR」與「K.moriyama」三大人氣系列，子瑜在多樣風格之間自然流轉。

OWNDAYS表示，「子瑜在成長路上不斷突破自我，我們看見子瑜在聚光燈下散發的耀眼氣場，以及私下溫暖、自然的個性，這份始終如一的真誠，正是品牌想傳遞的精神。」

+NICHE系列：極簡俐落不張揚

專為講究細節與設計感打造的「+NICHE」系列。鏡框融入低調精緻的金屬線條與工藝設計，展現出極簡俐落且不張揚的現代高級感。

K.moriyama系列：鈦金屬流線設計知性氣息

以經典風格詮釋知性魅力的鈦金屬系列「K.moriyama」，全系列以金屬材質的流線設計，結合經典框型，線條紮實俐落，散發沉著專注的自信氣場。

AIR系列搭配「美妍鏡片」：超輕量零負擔自帶美顏濾鏡

主打超輕量與彈性舒適的「AIR」系列，全系列採用高科技超彈性樹脂與輕量材質打造，帶來零負擔的無感配戴體驗。子瑜佩戴的「AIR」系列同步加上「美妍鏡片」，美妍鏡片於鏡片下緣導入漸層著色技術，讓眼鏡也有美顏濾鏡的效果。針對不同風格與膚色，美妍鏡片推出三款色系：蜜桃粉、莓果紫、奶油黃。

歡慶全新代言人登場，OWNDAYS特別祭出專屬驚喜回饋，凡於11月16日至11月29日活動期間，至全台門市及官方線上通路（包含官網、momo、蝦皮）購買「+NICHE 」、「K.moriyama 」、「AIR」或「SNAP」任一系列鏡框，即可獲得抽獎資格，有機會獲得周子瑜形象廣告配戴款簽名眼鏡一副（共計5名）。

OWNDAYS宣布，由周子瑜出任全新品牌代言人。圖／OWNDAYS