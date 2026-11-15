CoCo「粉角奶茶買1送1」現省60！五桐號「哈密瓜新品」第二杯75折

美國街頭藝術家Keith Haring充滿活力的線條、跳舞小人與發光寶貝，這回不只出現在街頭壁畫，也成為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新藝術合作系列的主角。品牌與Keith Harin基金會攜手，將這位藝術家最具代表性的圖像融入包款、旅行箱、女裝、鞋履、配件及香水，並以五大主題呈現藝術與工藝的跨界對話。此膠囊系列將於2027年1月1日起在全球路易威登專門店發售；另有13款Keith Haring Artycapucines限量藝術包款，進一步展現手工技藝與創作實驗。

2026-11-15 14:38