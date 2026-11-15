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CoCo「粉角奶茶買1送1」現省60！五桐號「哈密瓜新品」第二杯75折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「五桐號」推出全新季節限定「哈密瓜系列」。圖／五桐號提供
「五桐號」推出全新季節限定「哈密瓜系列」。圖／五桐號提供

連鎖手搖飲「CoCo都可」自即日起推出一系列優惠活動。即日起至12月30日前，凡於foodpanda熊貓外送平台點購日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、粉角奶茶等4款指定品項，可享「買1送1」優惠。另外針對11月18日的品牌好友日，本次推出「粉角奶茶」買1送1活動，當日可於線上平台領券購買，現省60元。同時每週一、每週二，包括職人美式、果咖美式（西西里首搗檸檬美式、紅柚香檸美式）、生椰拿鐵系列，均享同價位「買1送1」。

五桐號」自11月19日起，推出全新季節限定「哈密瓜系列」，將網紋哈密瓜，結合台灣烏龍、蕎麥，打造兩款風格截然不同的秋冬新品。其中「哈密瓜烏龍凍飲」，將網紋哈密瓜搭配台灣烏龍茶，並添加哈密瓜果肉、手作綠茶凍，能夠享受鮮明瓜香與回甘茶韻，每杯79元。

另款「哈密瓜蕎麥拿鐵」選用蕎麥搭配網紋哈密瓜與鮮乳，呈現溫柔細膩的層次，每杯85元。為慶祝新品登場，11月19日至11月25日期間，凡購買「哈密瓜烏龍凍飲」即可享「第二杯75折」優惠。

CoCo都可針對品牌好友日，推出「粉角奶茶」買1送1活動。圖／CoCo都可提供
CoCo都可針對品牌好友日，推出「粉角奶茶」買1送1活動。圖／CoCo都可提供

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